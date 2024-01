Norwegian Cruise Line svela le nuove crociere 2025/26

Crociere: Norwegian Cruise Line apre alla vendita ancora più viaggi per scoprire l’Africa, l’Asia, il Sud America, i Caraibi e molto altro

Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nel settore dei viaggi crocieristici a livello globale con 57 anni di storia caratterizzata da primati e successi, ha rivelato i nuovi itinerari per l’autunno e l’inverno 2025/26.

Sulla scia del successo e dei traguardi raggiunti negli anni precedenti, la compagnia ha riscontrato un numero consistente di vendite a novembre 2023, come risultato della crescente richiesta di crociere.

“I nostri ospiti si sono espressi! L’alto numero di prenotazioni dello scorso mese è un indicatore positivo di cosa aspettarsi nel nuovo anno per la stagione di punta, quando molti dei nostri ospiti prenotano la vacanza con noi – ha dichiarato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line – Negli ultimi anni abbiamo iniziato ad offrire opzioni per viaggi più lunghi e differenziati e questa tendenza positiva conferma quanto i nostri ospiti apprezzino le nostre offerte e non vedano l’ora di esplorare il mondo insieme a noi. I nuovi itinerari del 2025 e 2026 li soddisferanno ancora di più e permetteranno loro di vivere la vacanza dei sogni, visitando destinazioni incredibili a bordo di ogni nave NCL”.

NCL ha un numero molto ampio di destinazioni tra cui scegliere: approda in 450 destinazioni nel mondo che comprendono mete esotiche e ricche di porti in Africa, Asia, Sud America, Caraibi e molte altre. I viaggi sono pensati con cura e comprendono i più famosi e popolari porti, in base alla soddisfazione dei clienti e per esplorare mete nascoste ancora da scoprire. Gli itinerari di NCL offrono agli ospiti la migliore esperienza di crociera, dando loro la possibilità di immergersi in ogni destinazione e di svegliarsi in un luogo nuovo ogni giorno.

La nuova stagione di partenze comprende diverse navi che faranno debutto nelle nuove destinazioni, compresa la Norwegian Sun che salperà per la prima volta in diversi porti in Asia, come Kyoto (Kobe), in Giappone; la nuovissima Norwegian Viva salperà per la prima volta da Galveston, Texas per una serie di viaggi nei Caraibi; e molto altro ancora.

Ulteriori dettagli sui nuovi itinerari:

ASIA

Giusto in tempo per ammirare il foliage autunnale, i viaggiatori potranno salpare a bordo della Norwegian Sun, che inizierà la sua stagione in Asia il 3 novembre 2025 in Giappone, con un viaggio sbalorditivo di 11 giorni da Tokio a Incheon, Corea del Sud, arrivando a Jeju (Isola di Jeju), Corea del Sud, Kyoto (Kobe), Giappone – entrambe destinazioni nuove per la nave oltre a soste in diverse città giapponesi che includono Nagoya e Osaka. Il 14 novembre 2025 la nave partirà da Incheon, Corea del Sud per la prima volta per un altro sorprendente viaggio di 11 giorni in direzione di Tokio con un itinerario simile che comprende la città di Hiroshima. A partire da dicembre 2025 fino a marzo 2026 Norwegian Sun offrirà una serie di partenze comprese tra gli 11 e i 15 giorni attraverso il sud-est dell’Asia con diversi porti di imbarco tra cui scegliere che comprendono Singapore; Laem Chabang, Tailandia e Keelung, Taiwan.

AUSTRALIA & NUOVA ZELANDA

I viaggiatori che desiderano itinerari immersivi per visitare Australia e Nuova Zelanda potranno farlo con la partenza di Norwegian Spirit da/a Sydney, Australia e Auckland, Nuova Zelanda per viaggi compresi tra dicembre 2025 e marzo 2026. Imbarcare e sbarcare in porti diversi dà l’opportunità agli ospiti di estendere la loro vacanza a terra, pianificando il loro soggiorno prima o dopo la crociera per immergersi appieno nella destinazione e cultura locale. Il vascello offrirà vacanze dagli 11 ai 14 giorni con diversi itinerari in alcuni dei porti preferiti dai viaggiatori come Melbourne, Australia; Napier e Dunedin, Nuova Zelanda. Saranno inclusi in alcuni itinerari anche i magnifici fiordi neozelandesi – Doubtful Sound, Milford Sound e Dusky Sound – producendo così ricordi indimenticabili per gli ospiti NCL.

AFRICA

NCL ha selezionato una serie di crociere esotiche e portuali in Africa per la Norwegian Dawn a partire da novembre 2025 fino a marzo 2026, con diversi porti d’imbarco tra cui Città del Capo, Sudafrica; Port Louis, Mauritius; e Doha, Qatar. La stagione inizia il 2 novembre 2025 con una crociera di riposizionamento di 21 giorni da Barcellona, Spagna, a Città del Capo, Sudafrica, con scalo in destinazioni ricercate come Santa Maria, Capo Verde, Casablanca e Agadir, Marocco. A causa della richiesta di un maggior numero di viaggi con partenza e arrivo a Città del Capo, Sudafrica e Port Louis, Mauritius, NCL offre quattro crociere di 12 giorni con scalo nei popolari porti di Antsiranana e Nosy Be, Madagascar, oltre a un pernottamento a Richard’s Bay, Sudafrica, dove gli ospiti possono scegliere di scoprire la fauna locale con un tour safari, studiare la storia sudafricana o godersi un pomeriggio di relax sulla spiaggia di Aklantstrand.

CARAIBI

La nuova nave NCL Norwegian Viva salperà da Galveston, Texas per la prima volta a dicembre 2025 fino ad Aprile 2026 seguendo le orme di Norwegian Prima, che darà inizio alla sua stagione inaugurale in questa stupenda città il 15 dicembre 2023. Durante la stagione invernale di Norwegian Viva, il vascello offrirà agli ospiti viaggi di 7 giorni nei Caraibi occidentali verso Cozumel e Costa Maya, Messico; Roatan, Honduras; e Harvest Caye, l’isola privata di NCL in Belize. Il 10 e 24 gennaio 2026, Norwegian Viva salperà per un itinerario di 14 giorni nell’est dei Caraibi per passeggeri in cerca di una fuga con clima temperato. La nave visiterà George Town, Isole Cayman – nuove per la nave – e l’isola privata di NCL – Great Stirrup Cay, Bahamas; Road Town (Tortola), British Virgin Islands; St. John’s (Antigua), Antigua; Philipsburg, St. Maarten; San Juan, Porto Rico; Puerto Plata, Repubblica Dominicana; e Cozumel, Messico.

Nei mesi compresi tra novembre 2025 e aprile 2026, Norwegian Escape salperà da New Orleans – la prima della classe Breakaway-Plus a salpare in questa vivace città – offrendo una serie di viaggi di sette giorni verso i Caraibi Occidentali. Per opzioni simili e più estese, la nave offrirà anche crociere di 14 giorni nel sud dei Caraibi il primo e 22 febbraio 2026, in cui la nave visiterà per la prima volta Puerto Limon, Costa Rica; Colon, Panama; e Cartagena Colombia.

Salpando per la seconda stagione a La Romana, Repubblica Domenicana, Norwegian Sky offrirà ai viaggiatori una selezione di viaggi con itinerari da sette, nove e dodici giorni nel sud dei Caraibi da dicembre 2025 a aprile 2026, passando per una varietà di porti pittoreschi come Oranjestad, Aruba; Kralendijk, Bonaire; Willemstad, Curaçao delle Isole ABC e molto altro. Durante il 5 gennaio 2026, la Norwegian Sky salperà verso la costa sudoccidentale della Repubblica Dominicana per fare il suo debutto a Cabo Rojo, offrendo agli ospiti una bellissima fuga in spiaggia. Queste crociere ai Caraibi offriranno ai viaggiatori di tutto il mondo l’opportunità di visitare queste destinazioni nella loro lista dei desideri, visto che nella Repubblica Dominicana non necessitano di un visto per entrare nel paese, ma passaporto con validità pari alla durata del soggiorno.

SUD AMERICA

Gli itinerari in Sud America iniziano con il passaggio transatlantico da Lisbona, Portogallo a Rio de Janeiro, Brasile il 20 novembre 2025, visitando il Portogallo, Capo Verde e diverse altre città in Brasile. Norwegian Star salperà poi per un viaggio di 17 giorni da Rio de Janeiro, Brasile il 4 dicembre 2025 arrivando verso porti in Argentina, Uruguay e Cile e arrivando fino al Polo Nord mentre la nave naviga vicino alla Paradise Bay e all’Elephant Island in Antartide, per consentire agli ospiti di ammirare il panorama e la fauna selvatica dal comfort del proprio balcone o dal ponte superiore della nave prima di sbarcare a Buenos Aires, in Argentina. Dal 21 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026, gli ospiti potranno anche imbarcarsi su crociere di 14 giorni di andata e ritorno da Buenos Aires, in Argentina, per godere di un’opportunità unica nella vita di navigare vicino a Paradise Bay e Elephant Island in Antartide. Queste crociere faranno scalo anche a Montevideo, Uruguay; Puerto Madryn e Ushuaia, Argentina; Punta Arenas, Cile e Stanley, Isole Falkland – un arcipelago remoto e affascinante dell’Atlantico meridionale.

CANALE DI PANAMA

Da ottobre 2025 fino ad Aprile 2026, Norwegian Jade offrirà crociere tra gli 11 e i 17 giorni che attraversano il Canale di Panama – un’esperienza da non perdere. Gli itinerari offriranno una varietà di porti di imbarco e sbarco, tra cui Miami, New York City, Tampa, Florida e, per la prima volta, Callao, Perù, dove gli ospiti potranno comodamente programmare soggiorni prolungati prima o dopo la crociera in ogni destinazione.

L’esclusivo viaggio di 17 giorni nel Canale di Panama della Norwegian Jade, in partenza da Callao, Perù, l’11 marzo 2026, risalirà la costa occidentale del Sud America e dell’America Centrale facendo scalo ad Acajutla, El Salvador, Huatulco e Manzanillo, Messico – per la prima volta – e segnerà il ritorno della nave nel porto preferito dagli ospiti, Puerto Vallarta, Messico, dal 2008. Dopo 12 visite ai porti e quattro giorni in mare, il viaggio sbarcherà a San Diego, in California.

Per ulteriori informazioni sulla pluripremiata flotta di 19 navi della compagnia e sugli itinerari in tutto il mondo, o per prenotare una crociera, contatta un agente di viaggio o visita il sito www.ncl.com.