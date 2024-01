Ludovico Fremont torna protagonista in Tv nella fiction “La lunga notte”

L’attore Ludovico Fremont torna protagonista in televisione ne “La lunga notte – La caduta del Duce”, serie Rai diretta da Giacomo Campiotti

Ludovico Fremont torna sul piccolo schermo ne “La lunga notte”, serie Rai diretta da Giacomo Campiotti e prodotta da Eliseo Entertainment su Raiuno dal 29 al 31 gennaio. Reduce dal successo del film “Good vibes” che lo ha visto protagonista al cinema, questa volta, l’attore interpreterà il ruolo dell’affarista e furfante Marcello Petacci, fratello dell’attrice Clara Petali interpretata da Martina Stella con la quale aveva già diviso il set sempre con Giacomo Campiotti nella serie Rai “L’amore e la guerra nel 2006”.

“Come non essere felice di aver preso parte in questo cast. Ho ritrovato il regista Giacomo Campiotti con il quale avevo già precedentemente lavorato (“La Figlia Del Capitano”, “La Storia di Suor Bakhita” e “La Guerra sulle Montagne” dove conobbi Martina Stella) Sono felice di aver preso parte a questo progetto di punta della Rai e ringrazio il produttore Luca barbareschi per avermi dato questa occasione”.

LUDOVICO FREMONT

Ludovico Fremont nasce a Roma il 26 settembre 1982 da padre francese e da madre italiana. Dal 1992 al 1994 si affaccia alla recitazione frequentando i corsi di Thomas Otto Zinzi presso il Collegio Nazareno dove si diplomerà nel 2000. Successivamente frequenta “l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico“ diplomandosi nel 2004. Sempre nel 2004 prende parte allo spettacolo teatrale “La Centaura” nel ruolo del “Centaurino” con Mariangela Melato diretto dal Maestro Luca Ronconi. Prosegue nel 2006 fino al 2008 nelle rassegne teatrale “Imperatori alla Sbarra” con Adriana Asti e Paolo Bonacelli, diretti dal maestro Giorgio Ferrara. In seguito diventa membro di The Actor’s Center di Roma, diretto da Michael Margotta nel 2008. Prosegue la sua formazione artistica prendendo parte nel 2013 a Roma allo stage di Susan Batson “Building a Character” e approfondisce la tecnica attoriale sui trattati di Tony Barr, Uta Hagen, Declan Donnellan, Sanford Meisner e Michail Cechov. Esordisce in TV nella seconda serie di Lui e lei (1999), con Enrico Mutti e Vittoria Belvedere. Negli anni successivi prende parte in diversi progetti televisivi tra cui “Carabinieri“ per la regia di Raffaele Mertes dove è protagonista di tre episodi, “Un Posto Tranquillo 2“ con Lino Banfi dove è parte del cast protagonista, e “Padri e Figli “ con Silvio Orlando e per la regia di Gianni Zanasi e Gianfranco Albano. Nel 2006 raggiunge la popolarità partecipando alla serie televisiva “I Cesaroni“, in cui ha il ruolo di Walter Masetti. Rimane parte del cast principale fino alla quarta serie. Nel 2007 arriva sul grande schermo con il film ”Scrivilo sui muri “ in cui è protagonista insieme a Cristiana Capotondi per la regia di Giancarlo Scarchilli con la partecipazione della cantante salentina Dolcenera.

Sempre nel 2007 vince, in coppia con Silvia Fontana, la seconda edizione di “Notti sul ghiaccio“, condotta da Milly Carlucci su Rai Uno. Prosegue intanto la sua carriera cinematografica con il film Noi due, regia di Enzo Papetti, in cui interpreta il protagonista nel ruolo di Gerico. Successivamente nel 2009 girerà il film Sei giorni sulla terra diretto da Varo Venturi e il film “Natale a Rio“ per la regia di Neri Parenti con Christian De Sica. Nell’estate del 2011 lavora in Sudafrica con la BBC nel film televisivo “The Sinking of the Laconia“ diretto da Uwe Janson, a fianco di Brian Cox, Franka Potente e Ken Duken. A distanza di un anno prende parte alla miniserie in costume “La Figlia Del Capitano“ per la regia di Giacomo Campiotti.

Nel 2012 è il protagonista del cortometraggio “E La Vita Continua“ di Pino Quartullo presentato alla Biennale Di Venezia e al Festival Del Cinema Italiano a Madrid. Nel 2013 è protagonista dello spettacolo teatrale “Il Marito di Mio Figlio” diretto da Daniele Falleri. Per conto della Lux Vide entra a far parte del cast di “Che Dio Ci Aiuti” come Guest Star con Elena Sofia Ricci diretto da Francesco Vicario. Sempre nel 2013 interpreta il ruolo di “Cris” nell’ opera prima di Giuseppe Ferlito per il film cinema “Presto farà giorno“ con Jordi Mollà e Chiara Caselli . Nel 2014 è parte nel cast principale della serie televisiva “Un’altra Vita” per la regia di Cinzia TH Torrini e prosegue come “Guest” della terza stagione di “Che Dio Ci Aiuti“. Tra il 2014 e il 2015 con Angelo Longoni è il protagonista dello spettacolo “Uomini Senza Donne“.

Nel 2015 presenta al Festival Del Cinema di Roma nella sezione Alice Nella Città il suo primo lungometraggio da regista e sceneggiatore dal titolo “The Answer. La risposta sei tu”. Tra il 2018 e il 2020 si dedica a numerosi spettacoli teatrali come “La Fabbrica Dei Bottoni Di Sughero“ di Marco Cecili e “A Testa Alta“ di Antonello Capurso (scrittore e giornalista Mediaset). Sempre nel 2018 prende parte inoltre al cortometraggio “ Drony ” diretto dall’esordiente regista Andrea Biglione. Per la stagione 2019/2020 ha una tournée nazionale con gli spettacoli teatrali “Per Favore Non Uccidete Cenerentola“ diretto da Roberto Marafante e “Isola – Shakespeare In Dream” di Elisa Barrucchieri. Nel dicembre del 2021 è protagonista del cortometraggio “ The Hole” di Angelo Frezza. Tra il 2022 e il 2023 è sul set diretto nuovamente da Giacomo Campiotti nella serie a puntate “La Lunga Notte” nel ruolo storico di Marcello Petacci. Con Federico Moccia è sul lungometraggio per il cinema dal titolo “Mya” e nell’opera prima di Janet De Nardis dal titolo “Good Vibes” uscito nelle sale nel novembre del 2023. Con la Veneto Film Commission realizza un cortometraggio sulle disabilità motorie diretto da Antonello De Leo dal titolo “Ti presento Papà”. Nell’estate del 2023 in coppia con Mirko Frezza partecipa al lungometraggio cinema dal titolo: “Amici Per Caso” di Max Nardari attualmente in Post Produzione.