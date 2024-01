Fibrillazione atriale, ridotto rischio di demenza con i DOAC

Fibrillazione atriale: studio evidenzia un ridotto rischio di demenza con anticoagulanti orali diretti rispetto al warfarin, specie in popolazioni asiatiche

Rispetto al warfarin, gli anticoagulanti orali diretti (DOAC) sono stati associati a un ridotto rischio di demenza nei pazienti con fibrillazione atriale (AF), in particolare quelli provenienti da popolazioni asiatiche, secondo una revisione sistematica e una meta-analisi pubblicate su “JACC: Asia”.

Le ragioni plausibili delle differenze

«I pazienti asiatici hanno maggiori probabilità di essere sensibili all’antagonismo della vitamina K, che li mette ad alto rischio di eventi emorragici, contribuendo allo sviluppo della demenza, o a una riduzione della dose di warfarin a livelli subterapeutici» ha detto in un comunicato stampa Vern Hsen Tan, consulente senior nel dipartimento di cardiologia del Changi General Hospital di Singapore.

«Gli asiatici hanno anche spesso un peso corporeo inferiore rispetto ai non asiatici, forse consentendo agli anticoagulanti orali diretti di esercitare effetti sovraterapeutici a una dose standard» ha aggiunto.

Metanalisi a rete di 10 studi con inibitori diretti rispetto all’antagonista VKA

Tan e colleghi hanno analizzato 10 studi sui DOAC rispetto al warfarin che hanno riguardato 342.624 pazienti con AF richiedenti anticoagulazione per la prevenzione dell’ictus. Hanno anche condotto una meta-analisi di rete per determinare il rischio di demenza tra warfarin e singoli DOAC.

Nella coorte complessiva, rispetto al warfarin, i DOAC sono stati associati a un ridotto rischio di demenza (HR = 0,88; IC 95%, 0,8-0,98; P = 0,017; Io2 = 75%).

Nei pazienti asiatici, l’effetto era più pronunciato (HR = 0,81; IC 95%, 0,68-0,86), ma Tan e colleghi hanno trovato che non era significativo nei pazienti non asiatici.

Scendendo in dettaglio

I risultati erano coerenti in un’analisi abbinata al punteggio di propensione e in un’analisi su pazienti di età compresa tra 65 e 75 anni, ma non erano statisticamente significativi in un’analisi in pazienti di età superiore ai 75 anni, secondo i ricercatori.

Gli studi hanno favorito i DOAC in misura maggiore se l’età media dei pazienti era più giovane, hanno scritto Tan e colleghi.

Rispetto al warfarin, i seguenti DOAC sono stati associati a un ridotto rischio di demenza: rivaroxaban (HR = 0,854; IC 95%, 0,763-0,955), apixaban (HR = 0,881; 95% CI, 0,778-0,997) e dabigatran (HR = 0,871; IC 95%, 0,77-0,987), secondo i ricercatori.

I risultati per edoxaban vs warfarin non erano significativi perché edoxaban era incluso in un solo studio, ma edoxaban aveva la riduzione numericamente più alta del rischio di demenza rispetto al warfarin, hanno scritto Tan e colleghi.

«Nel complesso, l’uso di DOAC nella fibrillazione atriale riduce significativamente il rischio di demenza rispetto al warfarin» ha detto Tan nel comunicato. «Raccomandiamo vivamente i DOAC per i pazienti asiatici, in particolare, poiché hanno visto il massimo beneficio della riduzione della demenza. Tuttavia, il suggerimento dei dati di un’inversione di questo beneficio con l’aumentare dell’età merita ulteriori studi».

I messaggi chiave

Gli anticoagulanti orali diretti sono stati collegati a un ridotto rischio di demenza rispetto al warfarin nei pazienti con fibrillazione atriale.

L’effetto è stato più forte nei pazienti asiatici.

Fonte:

Fong KY, Chan YH, Wang Y, et al. Dementia Risk of Direct Oral Anticoagulants Versus Warfarin for Atrial Fibrillation: Systematic Review and Meta-Analysis. JACC: Asia. 2023 Sep 05. doi: 10.1016/j.jacasi.2023.07.012. [Epub ahead of print] leggi