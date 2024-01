COSCO Shipping prende in consegna due portacontainer elettrici da 700 TEU

COSCO Shipping Development ha preso in consegna due portacontainer elettrici da 700 TEU costruite da COSCO Shipping Heavy Industry

La compagnia di navigazione cinese COSCO Shipping Development ha preso in consegna due portacontainer elettrici da 700 TEU costruite da COSCO Shipping Heavy Industry (Yangzhou), parte del gruppo COSCO Shipping. Le navi N997 e N998 sono state consegnate a Yangzhou il 28 dicembre 2023 e sono state battezzate rispettivamente COSCO Shipping Green Water 01 e COSCO SHIPPING Green Water 02. Le boxship da 10.000 dwt sono le prime navi portacontainer fluviali a batteria da 700 TEU progettate, sviluppate e costruite in modo indipendente da aziende cinesi. La prima nave è stata lanciata nel mese di luglio 2023, mentre la costruzione della seconda unità da 700 TEU è iniziata due mesi prima. Le navi possono trasportare fino a 700 TEU mentre operano a batteria per l’intero viaggio.

Utilizzano una tecnologia di batterie sostituibili in cui le batterie sono alloggiate in container che possono essere sostituite quando la carica è esaurita. Le navi sono attualmente dotate di 24 batterie ciascuna in un container da 20 piedi e possono trasportare fino a 36 unità. La capacità totale delle batterie supera i 50.000 kilowattora. Si prevede che una sola nave, una volta messa in servizio, possa ridurre le emissioni di anidride carbonica di 2.918 tonnellate nell’arco di un anno, l’equivalente delle emissioni annuali di 2.035 auto, o di piantare 160.000 alberi all’anno.

Ogni boxship è dotata di un sistema di navigazione intelligente che comprende una piattaforma di integrazione, navigazione, sala macchine e il monitoraggio intelligente dell’efficienza energetica della nave. Caratterizzate da una lunghezza di 119,8 metri e una larghezza di 23,6 metri, le due navi fanno parte di un effort per costruire una rete elettrica per le navi lungo il Fiume Yangtze cinese, facilitare la trasformazione verde della via navigabile e diffondere navi verdi e a zero emissioni di carbonio. La prima nave ha recentemente ottenuto un certificato per la prima nave a batteria diretta fluviale dalla China Classification Society. Si prevede che inizierà a operare sul Fiume Yangtze, da Jiangsu a Shanghai, a breve.