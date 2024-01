Conoscete tutto sulla bava di lumaca? Vi parliamo di benefici e proprietà

Avete mai approfondito una tematica come le proprietà cosmetiche della bava di lumaca? Dai benefici alle proprietà, i prodotti cosmetici a base di bava di lumaca si prefiggono come un supporto per la beauty routine: per il viso, per il corpo, per i capelli. Su https://www.nuvocosmetic.com/, è possibile trovare numerosi prodotti utili per arricchire la cura della propria pelle con sostanze naturali.

Cos’è la bava di lumaca

Potrebbe sembrare una sostanza insolita, è vero, ma ormai è ampiamente considerata un vero elisir di bellezza naturale. Ricchissima di nutrienti, troviamo al suo interno l’acido ialuronico, i peptidi e le vitamine, ma non solo.

Le sue proprietà idratanti, rigeneranti e antibatteriche la rendono un ingrediente ideale per trattamenti anti-invecchiamento, cicatrici, acne e macchie scure.

In genere, le creme a base di bava di lumaca presentano una texture leggera e sono a rapido assorbimento: sono adatte a tutti i tipi di pelle, compresa quella sensibile. Con gli antiossidanti, poi, abbiamo l’occasione di neutralizzare i radicali liberi, prevenendo così i danni causati dai raggi UV e dall’inquinamento ambientale.

L’uso antico della bava di lumaca

Pensate che sia un prodotto recente? Non lo è affatto: la bava di lumaca è stata utilizzata per scopi medicinali e cosmetici fin dai tempi antichi. I Greci e Romani, in particolar modo, la consideravano un rimedio efficace per guarire ferite e lesioni cutanee.

Inoltre, era anche utilizzata per migliorare l’aspetto della pelle, grazie alle sue proprietà idratanti e rigeneranti. I Romani erano soliti usarla per trattare cicatrici e bruciature.

I benefici e le proprietà

Questa sostanza naturale non è prodotta dalle lumache, bensì dalle chiocciole, che così possono proteggersi e auto-ripararsi. Ecco perché presenta proprietà tanto benefiche anche per la nostra pelle, aiutandoci a mantenerci più giovani.

La sua azione idratante aiuta a mantenere la pelle morbida, riducendo così la comparsa di rughe e i classici segni di invecchiamento; questo perché stimola la produzione di collagene ed elastina, due sostanze essenziali per la salute e l’elasticità della pelle.

Consideriamo anche le sue proprietà cicatrizzanti, che rendono i prodotti a base di bava di lumaca particolarmente indicati quando si desidera ridurre, per esempio, l’aspetto delle cicatrici da acne. Uniformando la texture della pelle, ci si sente subito più belli. Ricapitolando, di seguito tutte le azioni della bava di lumaca sulla pelle:

Azione nutritiva;

Azione esfoliante;

Azione rigenerante;

Azione idratante;

Azione antiossidante;

Azione purificatrice.

L’efficacia

E per quanto riguarda l’efficacia? Applicata alla pelle umana, la bava di lumaca presenta delle funzioni prevalenti, poiché da un lato stimola la formazione di collagene ed elastina, e dall’altra dona alla pelle un aspetto più luminoso.

Dal momento in cui supporta la barriera protettiva contro gli agenti atmosferici, è ottima per proteggere il viso in qualsiasi stagione. Un vero e proprio elisir di bellezza? Sì, anche molte star hollywoodiane ne sono convinte.

Naturalmente, introdurre una crema alla bava di lumaca nella propria beauty routine è possibile, ma ricordiamo che è sempre importante iniziare gradualmente, in modo tale da verificare eventuali allergie o intolleranze. Vale la pena sottolineare, a questo punto, che la bava di lumaca non presenta in linea di massima degli effetti collaterali.