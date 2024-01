“Questo spazio irrazionale” è il nuovo brano di Marco Di Genova

Disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming “Questo spazio irrazionale”, il nuovo singolo di Marco Di Genova

Fuori il nuovo brano inedito “Questo spazio irrazionale” del cantautore pescarese Marco Di Genova, singolare ed introspettivo musicista ed autore, la cui peculiarità sta nel creare melodie che nascono all’improvviso, senza sforzo. Sembrano esistere già nella sua mente, quasi come in una scatola chiusa pronta a liberarsi, così come i testi che giocano con il “senso della vita” ed esprimono l’essenza di ciò che lo circonda, con un’osservazione attenta di tutto quello che lo emoziona. Il titolo sintetizza un pensiero particolare del cantautore: “Questa vita da cartone animato, si fa da soli.”

Questo è il concetto che dà ispirazione anche al video, dove cartoni animati degli anni ‘30, si fondono con immagini ed ombre che cercano di definire “Questo spazio irrazionale”. Il cartone animato infatti è una forma d’arte che non muore mai, non ha dentro la razionalità, ma un’espressione che combina dolcezza ed emozione; attraverso il disegno di un cartone possiamo avere un contenitore per ogni cosa, senza eccedere in grandezza o apparire spropositati. Un contenitore dove possiamo mettere anche tutto ciò che “non si tocca”.

Marco Di Genova è un cantautore senza dubbio geniale, la cui innata curiosità e l’interesse per la mente umana lo orientano negli studi fino al conseguimento della laurea in psicologia clinica. Lo stupore per la musica lo accompagna fin dalla tenera età grazie all’approccio con il pianoforte e crescendo matura grazie alle influenze musicali legate al cantautorato italiano, in particolare di artisti come Lucio Dalla e Daniele Silvestri; anche la musica internazionale fa la sua parte, soprattutto quella caratterizzata da un suono eclettico di band come i Led Zeppelin. Attivo come vocalist in diverse formazioni musicali locali, ad un certo momento sceglie di dar vita ai propri inediti; pubblica il primo singolo “Microchip”(2021), poi il secondo “Arancione Liscio” (2022) rilasciato con Maionese Project, seguito infine da “Tana Libera Tutti” (2022), un altro tassello del suo percorso artistico. Grande amante del teatro, Di Genova qui mette in musica e canzoni le proprie esperienze di vita attraverso testi che lasciano riflettere e che raccontano di sogni e di pensieri positivi, dando vita ad un progetto parallelo intitolato “Inediti e Pensieri”, ispirato alla forma artistica del “teatro-canzone”e presentato in diverse realtà locali.