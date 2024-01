Proteste degli agricoltori in Francia: i trattori puntano Parigi

I trattori accerchiano Parigi: “Come un’operazione militare”. La protesta degli agricoltori va avanti da giorni, dalle 14 di lunedì 29 il blocco delle autostrade

Bloccare le autostrade che portano a Parigi con i trattori: questo il culmine della protesta degli agricoltori francesi, che chiedono prezzi che garantiscano di vivere della loro produzione.

Così, a partire dalle 14, hanno organizzato 8 punti di blocco. Colpite le autostrade A13 e A4. Quest’ultima, riporta ‘Le Monde’, è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia all’altezza di Jossigny, circa 30 chilometri a est della capitale francese. Secondo Clément Torpier, presidente dei Giovani agricoltori della regione IIe-de-France (a guidare la protesta insieme alla Federazione nazionale dei sindacati degli operatori agricoli), l‘idea è quella “di resistere fino a che il governo non risponda alle rivendicazioni del mondo agricolo”.

Un’operazione simbolica, dicono, “il blocco si ispira a un’operazione militare. Tutto è organizzato al millimetro e non accetteremo nessuna sbavatura. E un blocco – sottolinea- si sa quando comincia e non quando finisce”

LE PROTESTE ANCHE IN ITALIA

La protesta degli agricoltori interessa diversi Paesi europei. Anche in Italia, già da giorni, gli agricoltori sono scesi in strada ‘armati’ di trattori pronti a bloccare il traffico. Ce l’hanno con la Coldiretti di Ettore Prandini, ma anche con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Nel mirino, il Green Deal e “l’aumento delle tasse agli agricoltori”. Sabato è stata bloccata per due ore l’autostrada A1 all’altezza di Orte, con i trattori che entravano e uscivano dal casello a ripetizione.

RENZI: “LOLLOBRIGIDA AUMENTA TASSE E POI SOFFIA SUL FUOCO“

“La differenza tra politici e influencer si vede bene nell’atteggiamento di queste ore di alcuni membri del Governo. Prendete il Cognato in capo, il Ministro Lollobrigida. Da Ministro dell’agricoltura ha alzato le tasse agli agricoltori per 248 milioni di €. E cosa fa? Dice che i problemi degli agricoltori dipendono dall’Europa, non dalle sue scelte. Anzi. Soffia sul fuoco delle polemiche contro l’Europa, irresponsabile, mentre i trattori bloccano le autostrade. Ma è colpa del Governo se aumentano le tasse sull’agricoltura.

E Lollobrigida che fa? Gli spot al TG1, come ho scritto in questo post, sul portare la pasta sulla Luna. Giuro, leggetela perché è incredibile!”, scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua Enews.