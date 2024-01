Il film “Cowboy” con Jack Lemmon su Rai Movie: ecco la trama

Un “Cowboy” originale con Jack Lemmon stasera su Rai Movie. In onda un western atipico, per i classici del genere: ecco la trama del film

Un western atipico, quello trasmesso da Rai Movie per il suo appuntamento con i classici di questo genere: lunedì 29 gennaio, alle 21.10, andrà in onda “Cowboy”. Protagonista Franck Harris (Jack Lemmon) che lavora in un hotel di Chicago ma sogna di andarsene e diventare un cowboy quando in albergo si presenta un ricco allevatore messicano con sua figlia.

Il suo nome è Vidal ed è in città per affidare un importante trasporto di bestiame all’esperto Tom Reece. Franck si innamora della figlia dell’allevatore e per realizzare i suoi sogni decide di unirsi alla spedizione di quest’ultimo. Ma la vita del cowboy si rivela molto diversa da come la sognava. Un film da riscoprire, piuttosto originale, con Jack Lemmon che, nei panni dell’avventuriero per caso, dà vita a un personaggio quasi unico nel panorama del genere.