Gossip: Britney Spears chiede scusa all’ex Justin Timberlake

Gossip: dopo le rivelazioni e le polemiche sulla gravidanza, Britney Spears chiede scusa a Justin Timberlake e commenta il suo nuovo singolo “Selfish”

La storia tra Britney Spears e Justin Timberlake ha fatto sognare tutti nei primi anni 2000. Poi le strade dei due artisti si sono separate. Tradimenti, voci di corridoio, gossip e accuse non hanno fatto altro che aumentare le distanze. Nel suo primo libro la popstar ha anche raccontato di una gravidanza indesiderata e della richiesta dell’allora compagno di interromperla.

Oggi si torna a parlare dell’ex coppia in occasione dell’uscita del primo singolo in 6 anni, “Selfish”. L’ultimo progetto inedito dell’artista risale al 2018, ovvero il disco “Man of the woods”.

Caso vuole che il brano abbia lo stesso titolo di uno della tracklist di “Femme Fatale”, disco che Britney ha pubblicato nel 2011. Una casualità che i fan della cantante hanno sottilineato cercando di boicottare JT e mandando in cima alle classifiche il pezzo. E alla fine “Selfish” di Britney ha superato “Selfish” di Justin su iTunes.

L’ex NSYNC dalla storia della gravidanza è stato al centro di forti critiche da parte degli ammiratori della Spears. “The Woman in me”, il libro della Spears racconta una storia diversa da quella rappresentata nel singolo “Cry me a river” di Timberlake. Nella canzone e nel video, la Spears era quella ad aver tradito e aver messo le basi per la fine della relazione. Oggi, però, è proprio lei ad abbassare i toni con frasi che mettono fine a qualsiasi ‘guerra’ in corso.

“Voglio scusarmi per alcune delle cose che ho scritto nel mio libro. E chiedo scusa se ho offeso delle persone a cui tengo sinceramente– scrive Britney sui social- mi dispiace profondamente. Volevo anche dire che sono innamorata della nuova canzone di Justin Timberlake “Selfish”. È così bella. Come mai ogni volta che vedo Justin e Jimmy insieme rido così tanto? PS: Anche la sua nuova canzone Sanctified è bella!”.

UN NUOVO DISCO PER TIMBERLAKE

Timberlake, che il 15 marzo pubblicherà anche il disco “Everything I Thought it Was”, si è esibito con due dei suoi nuovi brani al Saturday Night Live di Jimmy Kimmel.

