Amadeus insiste: vuole Sinner a Sanremo a tutti i costi

Il no di Jannik Sinner a Sanremo 2024 non frena Amadeus che su Instagram lancia un invito ufficiale al campione di tennis

Tutti vogliono Jannik Sinner al Festival di Sanremo per festeggiare in grande la vittoria del suo primo Slam. Ora Amadeus fa l’invito ufficiale e in una storia di Instagram si rivolge direttamente allo sportivo, il quale si è mostrato titubante all’idea di calcare il palco del Teatro Ariston. “Non lo so, non ne ho idea. Conoscendomi, non ci vado…”, ha risposto a chi gli ha chiesto se questa fantasia potrebbe avverarsi nella settimana della musica in programma dal 6 al 10 febbraio. “Ballare, cantare, non sono cose che fanno per me”, ha chiosato.

LEGGI ANCHE: Sinner: “Non credo andrò a Sanremo, ballare e cantare non sono per me”

Amadeus, però, non molla la presa e in video dice: “Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te, complimenti. Sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l’invito a venire al Festival di Sanremo. Tutti me lo chiedono, ovviamente. C’è la grande gioia di vederti a Sanremo”. E assicura: “Non devi cantare, non devi ballare. Devi solo prenderti la standing ovation di tutto il Teatro Ariston e un grande applauso da parte di tutti gli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni a Sanremo Jannik, quando vuoi in una delle cinque sere“.

E il direttore artistico riflette: “So che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo”. Ora “aspetto una tua risposta”, conclude Amadeus salutando il “numero 1”.