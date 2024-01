Le Canzonine di Enrico Gabrielli live al Teatro Oscar: il 28 gennaio 2024 due spettacoli per bambini di ogni età

Domenica 28 gennaio 2024 i Distratti sono lieti di invitarvi al Teatro Oscar di Milano dove Enrico Gabrielli presenterà in due spettacoli pomeridiani il suo primo disco di canzoni per bambini. Un disco di canzoni scritte da un papà per i propri bambini che ha coinvolto un manipolo di altri papà cantanti.

“Le Canzonine” (pubblicato da 42 Records ) è un disco per bambini come si faceva una volta ai tempi di Sergio Endrigo, Gianni Rodari, Virgilio Savona, Vinicius De Moraes o Anne Sylvestre, ed è il primo disco pubblicato a nome Enrico Gabrielli, musicista talentuoso negli anni fondato gruppi come Mariposa, Calibro 35, The Winstons e l’etichetta 19’40’, suonato con Afterhours, Mike Patton e PJ Harvey, arrangiato canzoni di Iggy Pop, composto musica contemporanea, colonne sonore per film e pubblicato un libro di racconti.

Un modo un po’ romantico per “ampliare” lo spazio di gioco da parte di un genitore che ha applicato alcuni dei suoi talenti nel suo contesto familiare, dopo averli mostrati negli studi di registrazione e sui palchi di mezzo mondo. Nel disco hanno collaborato diversi papà noti che, con curiosità ed entusiasmo, hanno dato un ulteriore colore con la loro voce a queste canzoni così inusuali rispetto a come siamo abituati a sentirli, come Alessandro Fiori, Andrea Laszlo De Simone, Brunori Sas, I Cani, Cosmo, Dimartino, Francesco Bianconi, Giacomo Laser, Giovanni Truppi e Roberto Dell’Era.

Sono previsti due spettacoli: il primo alle 16.00 e il secondo alle 18.00. I biglietti sono già acquistabili su DICE. L’ingresso per i bambini sotto i cinque anni è gratuito, ogni bambino deve essere accompagnato da almeno un adulto.