Francesco Balasso in radio con “Chi Sono”

“Chi Sono” è il nuovo singolo di Francesco Balasso. Un viaggio fatto di immagini, astratte e concrete allo stesso tempo: una porta che funge da via di comunicazione con sé stessi fatta di elementi preziosi da scoprire e custodire; “lo stupore per il mondo che si assopisce quando questo viene visto come qualcosa da difendere”.

“Alcune cose vanno tenute vive e belle, per questo nella canzone il protagonista vuole sapere chi è e che cosa vuole.” La pazienza è vista come la chiave del racconto: ogni corsa può essere presa o persa, ma in ogni caso ce ne sarà sempre una, per questo bisogna sempre tenersi pronti. Le persone sono importantissime, sia quelle che amiamo che quelle che incontriamo, poiché sarà il tempo a dargli valore, nel bene e nel male.

Francesco Balasso comincia nel 2015 il suo progetto solista, conosciuto anche col nome d’arte di Forzafra.

Nel 2016 esce il disco d’esordio “Via Marconi 38” composto da 7 canzoni di cui scrive testo e musica, co-arrangiate assieme al suo producer Roberto Visentin ai Revolution Studio di Colceresa – VI.

Le nuove canzoni gli valgono anche importanti riconoscimenti di critica e lo portano a sfiorare la finale nazionale di Musicultura 2017 (Rai1) a Macerata. Durante il suo tour ha partecipato a diversi festival e ha aperto concerti per band e artisti nazionali come Lost e Giulio Casale.

Nel 2019 a conclusione del tour produce e realizza un progetto ambizioso, “Adrenalina”, il suo primo concerto – spettacolo a Teatro, facendo sold out al fonato di Thiene – VI. Ad accompagnarlo, Michele Patuzzi alla batteria e Alberto Marangoni al basso. Special guest l’attore bassanese Sam Ursida e la cantante vicentina Camilla Fascina. Nella primavera 2020 esce il nuovo singolo intitolato “Have a Goodnight Again”, prodotto da Roberto Visentin (Revolution Studios) per Sorry Mom!, seguito da “Origami“, “Come un canzone” e “Polaroid“.

L’ultima uscita è rappresentata dal singolo “Chi Sono”.