Cristiana Capotondi e Giampiero Mughini a “In Barba a Tutto” su Rai 3

Nella notte su Rai 3 torna “In Barba a Tutto” con Luca Barbareschi. Ospiti Cristiana Capotondi, Giampiero Mughini, Viola Ardone, Maria Tomba

Il potere delle idee oppure le idee al potere? Questo l’interrogativo al centro della puntata di “In Barba a Tutto”, in onda domenica 28 gennaio alle 23.15 su Rai 3, condotto da Luca Barbareschi. Le idee sono merce preziosa, bisognerebbe difenderle, condividerle, farle crescere.

Chi non difende le sue idee, forse pensa che non siano di valore e forse si sbaglia. Ognuno può avere un’idea potente, ma bisogna fare i conti con il potere che ne deriva. A parlarne in studio un’attrice profonda, appassionata e beniamina del grande pubblico: Cristiana Capotondi. La sua vita è punteggiata da scelte artistiche potenti (Margherita Hack, Chiara Lubich, Sissi), ma anche dal raggiungimento di obiettivi diversi, come testimonia la sua esperienza nel campo del calcio femminile o della regia.

Il secondo ospite della puntata è Giampiero Mughini, con il quale confrontarsi sul potere delle idee, quindi sarà la volta della scrittrice Viola Ardone, che nella vita è un’insegnante, e a stretto contatto con la realtà della scuola insegna ai suoi studenti a far volare i sogni, come capita ai protagonisti delle sue storie. La parentesi dedicata ai giovani e al linguaggio musicale delle nuove generazioni è invece dedicata a Maria Tomba: la cantante che canta in pigiama e ciabattine è un concentrato di forza e di entusiasmo.

A scandire temi e successione degli ospiti i monologhi recitati da Luca Barbareschi insieme a contributi video e alla musica live della Marco Zurzolo Band.