App smartphone unite per coprire l’Italia: nasce ITN-Italian Taxi Network

Chiamare un Taxi in tutta Italia o quasi, senza dover installare una nuova applicazione in ogni città sarà possibile grazie a ITN-Italian Taxi Network

Chiamare un Taxi in tutta Italia o quasi, senza dover installare una nuova applicazione in ogni citta`. E` questo l’ambizioso progetto che prendera` vita grazie alla collaborazione di tre importanti realta` del settore Taxi italiane: appTaxi, TaxiClick Easy e Taxi Move. Italian Taxi Network e` una sinergia tra applicazioni che contano gia` un totale di oltre 2 milioni di download complessivi da smartphone e che dara` vita a un network di oltre 5700 tassisti in ben 45 citta` italiane e con altre gia` previste in futuro.

«Per noi di appTaxi, gia` attivi dal 2012 e presenti oggi in 35 tra piccoli e grandi comuni, anche con i Taxi acquei a Venezia – commenta il presidente Stefano Salzani – questa partnership e` quasi un processo naturale ma importantissimo. In una realta` come quella Taxi e` sicuramente una bella prova di collaborazione che dimostra la sempre piu` forte convinzione con la quale si sta lavorando per offrire servizi sempre piu` innovativi e migliori».

«Con questa unione di forze la nostra applicazione TaxiClick Easy -spiega Riccardo Carboni, Presidente di Cotabo- permettera` a coloro che la usano di chiamare, prenotare e pagare il proprio Taxi in buona parte d’ Italia e con la massima semplicita` di sempre. I nostri utenti, come quelli delle altre due applicazioni, avranno presto un ventaglio di tante nuove citta` dove poterla usare. Senza la necessita` di ulteriori download e registrazioni».

«Con questa partnership storica – sottolinea Claudio Giudici, presidente di Taxi Move – segniamo il futuro del settore taxi in Italia, offrendo a cittadini e tassisti una prospettiva non solo di semplicita`, ma anche di sicurezza, che solo il servizio pubblico taxi puo` offrire. Aperti a tutte le app dei tassisti italiani, non ci siamo mai rassegnati a vedere mettere nelle mani delle voraci multinazionali straniere anche questo lavoro, e questa alleanza e` la prova concreta che questo obiettivo-missione sia possibile».