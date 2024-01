Wison Offshore & Marine cambia nome e diventa Wison New Energies

Wison Offshore & Marine, una società cinese specializzata in energie rinnovabili, ha cambiato il suo nome in Wison New Energies

Wison Offshore & Marine, una società cinese specializzata in energie rinnovabili, ha cambiato il suo nome in Wison New Energies per “meglio rappresentare” il suo impegno a fornire tecnologie e soluzioni a basse emissioni di carbonio. La società ha affermato che il cambio di nome riflette la sua visione sui problemi energetici e su come affrontarli, aggiungendo che fin dall’inizio della sua attività, Wison si è concentrata sull’energia pulita e sostenibile che alimenta un mondo più sicuro e più sano.

La società ha rilevato che il percorso per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 rimane un’ardua sfida e che “Wison la abbraccia con passione, armata della conoscenza necessaria per creare tecnologie compatte e marittime necessarie per il mondo di oggi e di domani”.

Per ricordare, a dicembre 2023, la società di classificazione Bureau Veritas (BV) ha emesso l’approvazione di principio (AIP) a Wison per la sua soluzione di impianto flottante di metanol verde (FGMP). All’epoca, Zhou Nan, General Manager del Product Technology Center di WOM, ha dichiarato: “Lo sviluppo con successo dell’impianto flottante di metanol verde rappresenta un’altra aggiunta innovativa alle soluzioni energetiche pulite di WOM. WOM intensificherà gli sforzi di ricerca e sviluppo, promuoverà l’industrializzazione dell’impianto flottante di metanol verde, contribuirà alla costruzione di un sistema energetico pulito globale e favorirà lo sviluppo sostenibile”.