Su Rai 1 al via la nuova edizione di “Linea Verde Discovery”

Nuova edizione per “Linea Verde Discovery – Tutte le strade portano a Roma” in onda stamani su Rai 1. Prima tappa, la via Tiburtina

Riprende il viaggio sui cammini storici più importanti e più belli, quelli che attraversano la provincia romana fino a raggiungere il cuore della città. Sabato 27 gennaio alle 12.00 su Rai 1, nuova edizione di “Linea Verde Discovery – Tutte le strade portano a Roma” con quattro puntate da 25 minuti, condotte da Roberta Morise. Per oltre un millennio, Roma è stata indiscussa protagonista del mondo civile, prima come centro nevralgico di un impero e poi come cuore della cristianità. Per questo è da sempre meta di viaggi e punto di arrivo di strade e cammini che partono da ogni angolo d’Europa.

Ognuno di questi percorsi diventa l’occasione per scoprire gioielli storico-architettonici, paesaggi naturali quasi incontaminati ma soprattutto attività e prodotti di eccellenza che rendono l’agro romano un vero e proprio tesoro, anche se spesso misconosciuto.

La prima puntata va alla scoperta dell’antica Via Tiburtina. Si parte dal Monte Livata, la vetta più alta del parco dei Monti Simbruini, per proseguire verso l’antico borgo di Subiaco con i suoi monasteri benedettini. La tappa successiva è Vicovaro dove le telecamere entrano nell’acquedotto romano scavato in una rupe sul fiume Aniene.

Tappa successiva: Tivoli, l’antica Tibur, meta di pellegrinaggi sacri ma anche territorio in cui sorgevano le “ville dell’ozio” di imperatori e notabili. Entrando poi nell’area urbana della capitale, Roberta Morise esplora un tratto del parco dell’Aniene per imparare a riconoscere le erbe spontanee che possono aiutare la nostra salute. Punto d’arrivo, i giardini di Piazza Vittorio, punto d’inizio della via Tiburtina.

“Linea Verde Discovery – Tutte le strade portano a Roma” è un branded content Innova Camera. Ideato Da: Gian Marco Mori. Scritto Da: Matteo Capanna. Una Produzione: Tvcom. Delegato Rai: Milvia Licari. Regia di Federico Ferrantini.