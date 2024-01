Linea Bianca su Rai 1 oggi è in viaggio nel Cadore

“Emozione Cadore” è l’appuntamento di oggi di Linea Bianca, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani, su Rai 1

“Emozione Cadore”: il prossimo appuntamento di Linea Bianca, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi con Lino Zani, in onda sabato 27 gennaio alle ore 14.00 su Rai 1, sarà un viaggio in Cadore, nell’alta provincia di Belluno, al confine tra il Veneto e Friuli-Venezia Giulia, partendo da quota 2.324 metri sul livello del mare, in cima al Monte Piana, nel massiccio delle Dolomiti di Sesto.

Qui, con una guida alpina, Ossini segue anche la simulazione della ricerca di un disperso attraverso la nuova tecnologia “IMSI catcher”.

L’Alpago come il Tibet: a Chies d’Alpago, in una caratteristica malga, con Franco e Illari, l’allevamento di una nuova razza di bovino tibetano, lo Jak, introdotto per la prima volta nel da Reinhold Messner negli anni ’90.

Un’invenzione geniale dalle origini cadorine: da Pozzale di Cadore, un viaggio alla scoperta dei luoghi dove è nato il gelato e la storia di Italo Marchioni, il bellunese d’America, che nel lontano 1903, a New York, inventò la cialda.

L’anima “musicale” del Cadore: a Borgata Costa, a Valle di Cadore, in una passeggiata di parole e suoni, immersi tra quegli innumerevoli strumenti restaurati o costruiti pezzo dopo pezzo, la musica di Andrea da Cortà, liutaio e compositore.

I nuovi pionieri della montagna: nel villaggio fantasma di Damòs in Cadore, la coraggiosa scelta di vita della famiglia Zangrando che, da Mogliano Veneto in provincia di Treviso, è ritornata in questo piccolo borgo dimenticato iniziando un’attività agricola per la raccolta delle erbe officinali.

Infine, 101 immagini che raccontano le “genti delle cosiddette Terre Alte”: passeggiando tra grandi fotografie per le vie di Pozzale di Cadore, l’originale iniziativa “Gente di Montagna” che, incrociando culture provenienti da tutto il mondo, si propone di raccontare e valorizzare il legame e le interazioni fra gli uomini e l’ambiente montano.