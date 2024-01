“La Verità” è il nuovo singolo di Lady Aba disponibile in tutti i digital stores: un Viaggio Musicale tra verità e vulnerabilità

“La Verità” è una confessione musicale che risuona con il dolore e la bellezza della scoperta di sé. Una narrazione introspettiva, che disegna il ritratto di un’anima che mette a confronto realtà vs stereotipo, la solitudine e il ritratto della visione sulla donna creato dalla società contro il conflitto interiore di vivere così autenticamente in un mondo ostile.

Il brano si snoda come un dialogo confidenziale tra l’io lirico e un altro sé, che potrebbe essere un singolo individuo o l’umanità intera. Nella prima strofa, la voce narrante si interroga sulle possibilità perdute sulle sfide di rivelare la propria verità in una società che non offre spazio né tempo per l’individualità, ma forse solo veri e propri disegni e prototipi di come la stessa società ci vuole o ci vorrebbe. È questo conflitto che rivela una vulnerabilità ancora più profonda, svelando una comunicazione fallita e una rabbia soffocata di fronte all’indifferenza. Il culmine della tematica della canzone con la frase emblematica “ma quanta paura fa la verità”, sottolinea la difficoltà di riconoscere e soprattutto accettare che gli altri potrebbero non riuscire mai a percepire la nostra essenza più autentica e reale.

“La Verità” non è solo un’espressione personale ma si fa anche portavoce di un’analisi critica verso una società che si distacca sempre più dall’ascolto e dal dialogo, accentuando la disconnessione e la solitudine che caratterizza sempre più spesso la generazione “Z”.

Il nuovo singolo di Lady Aba si propone come un inno per chi ha affrontato l’isolamento emotivo e il timore di mostrare il proprio vero io, ed estende un invito alla riflessione: possiamo avere il coraggio di esibire la nostra identità nuda e cruda in un mondo che tende a reprimere e sezionare l’anima?

Un brano per chiunque si sia mai sentito incompreso, un promemoria che, nonostante sia spaventosa, la verità è il solo percorso verso la guarigione collettiva, una canzone che si fa specchio dell’anima in cerca di ascolto.

Questo singolo è scritto dalla stessa artista e Marcello Forlani, che cura anche la produzione, tutt’altro che essenziale, ricca di sonorità avvincenti e dinamiche tipicamente pop, con un occhio sempre ben puntato all’estero e in particolare al mood anglosassone, caratteristica principale dell’etichetta discografica per cui è edito, Dear John Music.