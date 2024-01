Il film “Andremo in città” stasera su Rai Movie: la trama

Rai Movie per la Giornata della Memoria: stasera in onda il film “Andremo in città”, pellicola del 1966 diretta da Nelo Risi: la trama

Rai Movie dedica alla Giornata della Memoria una maratona cinematografica dal primo pomeriggio fino a tarda notte.

Per la prima serata, propone un piccolo capolavoro non abbastanza conosciuto del nostro cinema: si tratta di “Andremo in città”, pellicola del 1966 diretta da Nelo Risi e tratta dal libro, largamente autobiografico, scritto da Edith Bruck, moglie del regista. Siamo in Jugoslavia, durante la Seconda guerra mondiale, in un villaggio dove la giovane Lenka si occupa del fratellino Mischa; col ritorno del padre, che era stato deportato ed era creduto morto, la ragazza si adopera per proteggere tutti, compreso il partigiano Ivan del quale è innamorata. Geraldine Chaplin e Nino Castelnuovo, sceneggiatura di Cesare Zavattini, in un’emozionante parentesi di cinema italiano da riscoprire.

A seguire, sempre sullo stesso canale, va in onda “Operation finale” del 2018, di Chris Weitz, con Ben Kingsley nei panni di un criminale di guerra nazista che si nasconde in Argentina. Chiude la maratona di Rai Movie un altro film italiano, “Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma”, del 2020, diretto da Giulio Base: partendo dal ritrovamento di una foto e di una lettera in soffitta, la giovane Sofia, con l’aiuto di alcuni amici, esplora la brutale realtà delle persecuzioni avvenute a Roma nel ’43. La ragazza scoprirà fra le altre cose una impensabile vicenda che la riguarda direttamente.