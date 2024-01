Il Digitale Gentile di Flowerista cresce e apre nuove posizioni

Flowerista, ecosistema aperto che si occupa di digital marketing, business strategy, orientamento di carriera e formazione, è pronta ad aprire nuove posizioni

Cresce il Digitale Gentile di Flowerista ( www.flowerista.it ), ecosistema aperto che si occupa di digital marketing, business strategy, orientamento di carriera e formazione con la mission di valorizzare e far crescere i brand in modo sostenibile, offrendo anche opportunità di visibilità e networking e accompagnando le persone in ogni momento della loro vita professionale. Con un’attenzione particolare alle nuove forme di lavoro e alla sostenibilità di esso sotto tutti i punti di vista, da quello economico a quello ambientale, sociale e psico-fisico, la startup innovativa nata ad aprile 2022 ha chiuso il 2023 con un +290% di fatturato.

La founder Sara Malaguti, imprenditrice digitale ed ex borsista classe 1984, commenta: “Il 2023 è stato per Flowerista un anno ricco di traguardi: ci ha permesso di sognare sempre più in grande, ampliare il team e portare a casa diversi riconoscimenti che per noi sono la prova tangibile del cambiamento che stiamo mettendo in atto, quello del Digitale Gentile.”

Con sede operativa al Premiato Biscottificio di Varese, ma con una rete di freelance e collaboratori basati in tutta Europa, Flowerista ha lanciato nel 2023 il primo Osservatorio sulle Imprese Creative, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Bologna. Con una periodicità biennale, l’Osservatorio ha come obiettivi principali la ricerca, la divulgazione, lo sviluppo di un network, il supporto strategico e la creazione di opportunità di collaborazione tra imprese creative.

Sempre nel corso del 2023, Flowerista ha poi organizzato l’evento digitale FutureCreate, un dibattito in 5 panel dedicato al futuro delle Creative Industries alla luce della rivoluzione tecnologica, che ha coinvolto più di 200 persone. Vi è stata, inoltre, la pubblicazione del libro “Business’n’Play – Applicare la gamification alla consulenza strategica”, in italiano e in inglese, e il progetto stesso, Business’n’Play, è poi rientrato tra i 100 progetti più innovativi nell’ambito della formazione in Italia secondo Ashoka . Infine, Flowerista ha lanciato Flip Your Talent , un percorso formativo che aiuta i partecipanti a scoprire i propri talenti e a lavorare sul personal branding per creare la carriera che desiderano, ampliando così la sua offerta di career & business coaching.

Il 2023 ha inoltre visto Flowerista tra i protagonisti di numerosi eventi tra cui “Open Jam – Un dialogo aperto con il futuro”, l’evento a firma di JAM – Join the Ageless Mind, il progetto di The European House – Ambrosetti che mette in dialogo giovani e aziende per costruire insieme il futuro del lavoro, Agorà del Futuro, spazio curato e moderato dalla redazione di StartupItalia in collaborazione con ABIEventi nell’ambito dell’appuntamento annuale del Salone dei Pagamenti, Le Fonti Awards, che ha premiato la realtà come “Eccellenza dell’Anno nel settore Innovazione & Leadership-Ecosistema Digitale”, Motore Italia Lombardia, organizzato da Class Editori per valorizzare il ruolo fondamentale delle PMI del territorio nel tessuto economico e sociale del paese, Rome Future Week e Milano Digital Week.

Nell’anno appena concluso, Flowerista ha stretto alcune partnership strategiche volte ad ampliare i propri servizi verso la community e migliorare il suo posizionamento. Tra queste Impactly, realtà che si occupa di performance marketing, Crebs, creative & tech job board italiana, Fiscozen, Tech Company italiana che ti permette di gestire la tua Partita IVA online, Startacrowd, che permette di negoziare partecipazioni in startup, Studio legale Prolaw, TA-DAAN, la prima comunità europea dedicata all’artigianato contemporaneo.

Il Team cresce: ecco tutte le posizioni aperte

Anche il team di Flowerista cresce insieme all’ecosistema: da 9 risorse nel 2022, attualmente la realtà collabora con 16 professionisti, ed è alla ricerca di nuove persone da far fiorire insieme al vivaio attuale. Nel dettaglio, durante l’arco dell’anno si apriranno posizioni per: Sales manager, Visual designer, Content creator, esperto/a di finanza agevolata, HR manager, SEO specialist e Strategy consultant. La figura potrà lavorare interamente da remoto.

Tra gli obiettivi del 2024, oltre a un rebranding della piattaforma e al lancio di tantissime novità, Flowerista si pone l’obiettivo di mantenere l’appuntamento di un webinar nuovo al mese e ampliare sempre di più la Community in piattaforma, con lo scopo di arrivare a 1.000 utenti iscritti entro luglio 2024. Spazio, infine, all’intelligenza artificiale, mediante la creazione di diversi GPT proprietari, e alla finanza agevolata, insieme a un’offerta studiata appositamente per il B2B che replica la struttura dell’ecosistema e del network di professionisti per accompagnare le imprese nella trasformazione digitale, organizzativa e umana.

Per tutti i dettagli delle offerte e per candidarsi: www.linkedin.com/company/floweristasocietabenefit/jobs/