Henrieta torna con il nuovo singolo “Olandi”

“Olandi” di Henrieta è un brano manifesto in cui la giovane artista racconta la sua storia di bambina, la sua infanzia attraverso gli occhi e la voce della sua nonna

OLANDI è il nuovo singolo di HENRIETA, disponibile nei principali store digitali, un brano manifesto in cui la giovane artista racconta la sua storia di bambina, la sua infanzia attraverso gli occhi e la voce della sua nonna. Un pezzo intriso di sonorità afro che attraverso il ritmo coinvolgente propone uno spaccato del “primo mondo” della cantautrice romana.

La canzone è stata scritta dalla stessa Henrieta e da Daniel Riggione, arrangiata da Fabio Verardo per LAB MUSIC FACTORY. I Produttori esecutivi del brano (distr. Ingrooves) sono Franco Iannizzi e Marco Mori, ufficio stampa Giovanni Germanelli.

https://ingrv.es/olandi-ja9-y

Biografia

Enrica Tara in arte “Henrieta” nasce a Roma il 14 agosto 1998. È una cantante, cantautrice e ballerina italiana di mamma Africana (Camerun). Inizia il suo percorso artistico partecipando nel 2015 al talent show X-FACTOR ITALIA nella categoria “Under Donna”, squadra capitanata da Skin (Skunk Anansie) e dopo un percorso pieno di soddisfazioni (duetti con Skin, Cremonini e altri grandi nomi della musica italiana) qualificandosi al quarto posto generale. Terminata l’esperienza X-FACTOR “Henrieta” inizia a lavorare sulla scrittura dei suoi brani, ALLA CREAZIONE DEL SUO MONDO MUSICALE, attraverso il quale poter raccontare la sua storia personale e le sue origini. Sono anni in cui, all’attività LIVE, l’artista abbina un’intensa e prolifica scrittura, componendo moltissimi brani che parlano di lei, della sua storia musicale, della sua provenienza etnica, del suo vissuto per molti versi, purtroppo, assai doloroso. Passano diversi anni nei quali HENRIETA partecipa a diversi Contest nazionali ed internazionali affermandosi molto spesso come voce e come artista. Vince nel 2017 il Grand Prix al SUMMER DAY MUSIC CONTEST; Si qualifica nel 2019 alla fase finale di FESTIVALSHOW; Nel 2021 esce con il suo primo singolo Mon Amie, un brano scritto da Enrica in collaborazione con Yah_Toni ( Cormorano ) in doppia lingua: italiano e francese, uno stile, una scelta che la stessa artista continuerà a praticare nella stesura del suo progetto. Da quel momento intensifica la sua attività discografica passando attraverso un progetto parallelo Pop/Funky sotto altro nome, per sperimentarsi su un genere che le dava la possibilità di “performare”. Ma il suo mondo è intriso di Africa e quindi HENRIETA torna con convinzione e tenacia a far parlare le sue radici, con la preparazione di ben 13 brani scritti da lei che costituiscono il patrimonio discografico di HENRIETA e del suo Team che la accompagna in questa avventura musicale. Partecipa a ottobre alle selezioni di AREA SANREMO con un brano che tratta in modo molto delicato il tema dell’immigrazione, si intitola “UNA SOLA VOLTA” , lo stesso permette ad HENRIETA di approdare tra i finalisti.