“Opera Pia” con Loredana Piedimonte in scena all’Altrove Teatro Studio

Va in scena dal 26 al 28 gennaio, all’Altrove Teatro Studio, OPERA PIA, spettacolo di Gianfranco Vergoni, diretto da Nicola Pistoia e interpretato da Loredana Piedimonte.

In “Opera Pia”, una donna sola, un uomo solo. Lei insegnante di musica, l’anima menomata da un matrimonio infelice. Lui un disperso, senza radici né memoria, proveniente da un paese lontano. Lei è l’Occidente spaventato e deluso che si rattrappisce nel suo isolamento, per paura del nuovo, dello sconosciuto. Lui è il Terzo Mondo in fuga, tra fragilità, rancore, dolore.

In un intenso, variopinto monologo, il racconto di Pia, la sua scelta, la sua caduta, il sogno di una risurrezione e di un incontro forse ancora possibile ma solo a patto di non fermarsi a metà strada. La risposta, qualunque essa sia, si trova oltre ogni ragionevole limite: in fondo all’abisso del desiderio. Una narrazione che rivela l’amore al tempo delle grandi migrazioni. Figure parallele, piccoli plot, incisi, parentesi che nascono come link della storia portante, e che grazie a un’interpretazione precisa e a una regia nitida e mirata, non si confondono con essa.