Nasce LAC International: Sud Italia e Calabria sbarcano negli USA

LAC International sarà visibile sulla piattaforma Sky e su aggregatori popolari come Play Store e Apple Store, piattaforme tv e web con le app on demand

Nasce LAC International, l’ambizioso progetto al quale il gruppo di comunicazione, editoria e media calabro LaC – guidato dall’imprenditore Domenico Maduli – sta lavorando da mesi, orgoglioso di “portare Oltreoceano” – sono parole sue – il Sud dell’Italia e la Calabria migliore “con passione, cuore e forza”. LaC Network, Pubbliemme, Diemmecom e VIACONDOTTI21 – le società del gruppo calabrese – stanno lavorando da tempo a questo progetto “ponte”.

E proprio il concetto dell’unione tra due sponde del mare racchiude in sé una valenza fondamentale per l’ambizioso imprenditore televisivo calabrese.

Il nuovo polo mediatico LaC International si rivolgerà a 7,5 milioni di persone di italiani di prima, seconda e terza generazione, sparsi fra USA, Canada e Australia. Creando proprio un ponte che idealmente li ricongiunga all’Italia attraverso un ambizioso canale internazionale.

Il canale sarà visibile sulla piattaforma Sky e su aggregatori popolari come Play Store e Apple Store, piattaforme tv e web con le app on demand, i canali CiborTv (che permettono di accedere, in tutto il mondo, ai migliori canali nazionali ed internazionali).

E permetteranno di rendere ancora più facile l’accesso alla programmazione oggi possibile via web, e che configureranno un vero e proprio canale internazionale con produzioni ad hoc che si affiancheranno alle tante produzioni nazionali.

Una joint venture con un partner in Florida.

«Da almeno tre anni – spiega l’editore e presidente del gruppo, Domenico Maduli – il modello di contenuti LaC ci veniva richiesto anche all’estero da italiani residenti oltreoceano, ma non ci sentivamo pronti. E non avevamo ancora trovato i partner adatti con cui uscire dal Mediterraneo per attraversare l’oceano. Finalmente raggiungiamo questo traguardo attraverso una joint venture con un’agenzia italiana operante a Miami. Potremo essere ancora più vicini agli italiani residenti all’estero che seguono le nostre tantissime produzioni, portando oltreoceano il Sud dell’Italia e la Calabria migliore con passione, cuore e forza. Inizieremo mettendo a disposizione le nostre migliori produzioni, realizzate in questi dieci anni di lavoro, attraverso il contenitore LaC Play, una vera gallery multimediale realizzata interamente “in casa”».

Iniezione di fiducia che guarda al futuro

«In un momento storico in cui sembra siano venuti meno, a livello locale e nazionale – spiega ancora Maduli – i valori su cui si fondano le migliori società, è una indispensabile iniezione di fiducia avere la conferma che chi abita fuori dai nostri confini guarda a ciò che facciamo e che raccontiamo con gioia e speranza. Quelle che dovrebbero avere gli italiani che abitano questo Mezzogiorno d’Italia, sempre bistrattato ma che ha tanto da dare e da raccontare».

LaC Network, realtà di grandissimo valore.

Sarà Roberto Onofri, un DJ e presentatore italiano di fama internazionale che guiderà oltreoceano la diffusione del canale facilitando il dialogo con le comunità italiane all’estero in generale e calabresi in particolare. Onofri gestisce attualmente alcuni canali televisivi dedicati allo show business, come Miss TV Channel, Port Tv, Ocean Drive Television e dedicati a temi quali di moda, bellezza, cultura marittima italiana, cucina italiana e vario intrattenimento. «Sono entusiasta di poter ampliare la mia esperienza. LaC Network è una realtà di altissimo livello tecnico e contenutistico. È un onore e al contempo una sfida lavorare per dare la migliore visibilità internazionale possibile ad una realtà che ha già un livello di autoproduzione altissimo».