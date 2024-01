L’Autorità portuale di Ravenna approva il bilancio di sostenibilità

L’ Autorità Portuale di Ravenna prosegue nella rendicontazione delle proprie attività e dei loro impatti presentando il suo secondo Bilancio di Sostenibilità

L’ Autorità Portuale di Ravenna in continuità con il percorso intrapreso lo scorso anno, prosegue nella rendicontazione delle proprie attività e dei loro impatti sulle attività economiche, sulla Comunità e sull’Ambiente, presentando il suo secondo Bilancio di Sostenibilità. E’ il Bilancio di Sostenibilità 2022, un anno che seppure ha segnato il record storico di merce movimentata, è stato non facile per l’imprevisto scoppio del conflitto Russo-Ucraino che ha amplificato le criticità legate ai traffici commerciali ed ha portato, tra le altre cose, ad un aumento dei prezzi delle risorse energetiche ed alla comparsa di nuovi ostacoli all’approvvigionamento di alcune materie prime.

In questo contesto diventa ancora più importante ed urgente investire in infrastrutture innovative, nel segno di uno sviluppo sostenibile e responsabile. Durante il 2022, dunque, sono proseguiti i cantieri relativi all’Hub Portuale e l’iter autorizzativo relativo allo sviluppo del nuovo Terminal Crociere e dell’area retrostante, i quali contribuiranno al rilancio del settore delle crociere nel porto di Ravenna ed al suo efficientamento infrastrutturale ed energetico.

A tal fine e per la riduzione delle emissioni di CO2 sono state avviate le attività di progettazione di un impianto di Cold Ironing per l’alimentazione elettrica delle navi da crociera e per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico per circa 20 MWp, che produrrà energia verde anche per le banchine di Porto Corsini.

Ugualmente è stato fatto per rendere energeticamente autonoma la sede dell’Autorità Portuale, elaborando un progetto per la realizzazione di una copertura dell’attuale area di parcheggio, con pannelli fotovoltaici in grado di soddisfare le esigenze della sede e delle vetture elettriche dell’Ente.

Sostenibilità significa però anche e soprattutto salvaguardia delle persone e del loro benessere e, in questo senso, a tutela e garanzia del continuo miglioramento del livello di sicurezza delle attività portuali e dei lavoratori coinvolti, a Luglio 2022 è stato rinnovato il Protocollo di intesa quadro per l’implementazione del “Progetto per il miglioramento della sicurezza sul lavoro nell’ambito del sito portuale di Ravenna”.

L’Autorità si è inoltre fissata l’obiettivo di istituire e rendere operativo, entro l’anno 2023, il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG), che, assieme al costante investimento nella formazione, contribuirà al benessere del valore primario dell’Autorità Portuale: le sue persone.

“I nostri progetti – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità Portuale di Ravenna, Daniele Rossi – sia quelli già in atto che quelli pianificati, testimoniano l’esistenza di un importante processo evolutivo in corso, volto alla mitigazione degli impatti che la nostra attività ha sugli operatori portuali, sulle filiere produttive e sul territorio. Ma vi è più di questo, vi è una massima cura agli aspetti di tutela ambientale e di sostenibilità sociale che vogliamo prestare in tutto ciò che facciamo nell’interesse delle persone, dei lavoratori e del benessere organizzativo”.