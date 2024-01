I 10 trucchi per diventare un giocatore di Padel perfetto

Il padel è riuscito in pochissimo tempo a creare delle grandi community di appassionati: i 10 trucchi per diventare un grande giocatore

Gennaio è il mese dei buoni propositi e iniziare a praticare attività fisica è sicuramente una delle intenzioni più gettonate per l’anno nuovo. Tra la fitta rosa di sport da iniziare il padel è sicuramente uno dei più semplici da approcciare. Piace a tutti, proprio a tutti: uno sport trendy, divertente e coinvolgente!

Ma come si diventa perfetti giocatori? Gli istruttori professionisti di Palavillage – tra i centri indoor più grandi d’Italia alle porte di Torino – capitanati da Simone Liccardi, direttore sportivo della struttura, hanno stilato il decalogo del padelista provetto.

1) Impara il senso del gioco con il maestro, migliorerai i tuoi risultati. Soprattutto alle prime armi frequentare qualche lezione è molto utile per imparare i fondamentali e divertirsi fin da subito.

2) Gioca di squadra, il compagno è il tuo miglior alleato.

Si, perché a padel si gioca in coppia e il lavoro di squadra è determinante nella risoluzione positiva di un match.

3) Gioca con tutti, i veri campioni imparano sempre qualcosa da ogni situazione. Dimenticate le differenze di livello: il padel piace proprio perché è coinvolgente.

4) Impara a giocare a destra e a sinistra, troverai molti più compagni con cui giocare e migliorerai il tuo padel.

Non solo giocare in entrambe le posizioni contribuirà ad aumentare il livello del giocatore ma consentirà anche di fare nuove conoscenze.

5) Migliora la tua tecnica con il maestro, avrai i giusti strumenti per la partita. Anche se i fondamentali sono già stati assimilati, affinare la tecnica e imparare i “colpi da maestro” con un professionista non farà che arricchire le skills del giocatore.

6) Preparati fisicamente, il tuo padel ne gioverà.

Come in tutti gli sport anche il padel vuole una sua preparazione fisica con esercizi di potenziamento e prevenzione, così da essere più allenati e performanti in campo.

7) Guarda tanto padel, il miglioramento passa anche da vedere un buon gioco. Imparare dagli esperti. Sono tantissimi i tornei e le competizioni di padel. Guardare come si destreggiano i professionisti può essere un ottimo allenamento mentale.

8) Affidati ad un club che ti possa far crescere con bravi maestri e tante attività.

Avere alle spalle una struttura di riferimento in cui allenarsi con costanza, creare la propria community di padelisti e partecipare a tornei ed eventi organizzati è modo migliore per poter praticare questo sport.

9) Adattati bene alle situazioni, nessuna scusa ha fatto mai vincere qualcuno. Imparare dalle sconfitte e saper trarre il meglio da ogni circostanza. Il padel ma più in generale lo sport non è solo divertimento ma anche studio e dedizione, un continuo mettersi in gioco.

10) Non dimenticarti mai di prenotare un tavolo al bar/ristorante dopo la partita, la compagnia post match è uno dei grandi aspetti del padel.

Il padel è riuscito in pochissimo tempo a creare delle grandi community di appassionati. E cosa c’è di meglio che sedersi attorno ad un tavolo post partita per commentare e ridere insieme delle ore appena trascorse sui campi?