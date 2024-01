Esposizione prenatale al fentanil legata a nuovo disturbo del metabolismo del colesterolo

È in fase di studio un possibile collegamento tra un nuovo disturbo del metabolismo del colesterolo e l’esposizione prenatale al fentanil

È in fase di studio un possibile collegamento tra un nuovo disturbo del metabolismo del colesterolo e l’esposizione prenatale al fentanil. La causalità deve ancora essere determinata per ciò che assomiglia alla sindrome di Smith-Lemli-Opitz.

L’ipotesi è che l’esposizione prenatale al fentanil possa interferire con il metabolismo del colesterolo, portando a risultati simili alla sindrome di Smith-Lemli-Opitz (SLOS). Per ora il presunto collegamento è stato osservato in 10 neonati. Tuttavia, Erica Fernandes, genetista clinica presso il Nemours Children’s Health a Wilmington, Delaware, e i coautori dello studio hanno avvertito che la causalità deve ancora essere determinata nel loro lavoro, che è stato pubblicato su Genetics in Medicine Open.

I bambini inclusi nello studio sono nati dopo una gravidanza complicata da esposizioni multiple a farmaci, incluso il fentanil senza prescrizione medica, hanno osservato Fernandes e colleghi.

Tutti i bambini condividevano caratteristiche distintive, come bassa statura, microcefalia, punta nasale accorciata, micrognazia, palatoschisi, piega palmare singola e pollice addotto, sindattilia delle dita dei piedi, anomalie genitali, piedi a dondolo e disgenesia del corpo calloso.

A causa del sospetto clinico di SLOS, sono stati eseguiti test biochimici. Tra i neonati, subito dopo il parto erano presenti livelli elevati di 7-deidrocolesterolo (7-DHC) o 8-deidrocolesterolo (8-DHC). Tuttavia, i test genetici non erano diagnostici e i livelli di 7-DHC e 8-DHC si sono successivamente normalizzati.

“I livelli elevati di 7 e 8-DHC sono coerenti con un disturbo del percorso del metabolismo del colesterolo nel periodo prenatale, causato da un fattore estrinseco piuttosto che da un errore congenito del metabolismo, consentendo la normalizzazione degli studi metabolici nella tarda infanzia”, Fernandes e colleghi hanno scritto. “La sovrapposizione dei risultati della nuova sindrome con quelli osservati nei pazienti con SLOS supporta le anomalie del metabolismo del colesterolo prenatale come potenziale causa.”

È stato dimostrato che alcuni farmaci psicotropi influenzano il metabolismo del colesterolo inibendo il DHCR7, l’enzima che catalizza la fase finale del processo, hanno osservato i ricercatori. Hanno ipotizzato che l’esposizione prenatale al fentanil, come ligando Sigma-1, simile al colesterolo e a molti precursori del colesterolo, “può influenzare la sintesi del colesterolo mediante l’inibizione di DHCR7 nel feto in via di sviluppo, dando origine a risultati fisici simili a SLOS”.

Un’ipotesi alternativa è che il fentanil “sostituisca il colesterolo nella tasca di legame del colesterolo del recettore, compromettendo così l’attivazione dei fattori di trascrizione GLI”, hanno aggiunto.

“I bambini del nostro studio hanno caratteristiche facciali sorprendenti che assomigliano molto alla SLOS, e poi abbiamo anche pazienti, che non abbiamo incluso nel lavoro, che hanno molte caratteristiche, ma non tutte,” ha evidenziato Fernandes. Questo è “qualcosa a cui stiamo dando uno sguardo molto, molto più attento, sperando di riuscire a delineare di più”.

Fernandes e colleghi hanno ribadito la fase iniziale del loro piccolo studio e la necessità di ulteriori studi prima di trarre conclusioni definitive. Hanno notato la mancanza di studi di laboratorio sugli effetti del fentanil sul metabolismo del colesterolo e sullo sviluppo fetale, nonché l’assenza di un modello animale che ricapitolasse il fenotipo.

Inoltre, a causa delle difficili implicazioni sociali e legali, non è stato possibile quantificare accuratamente i tempi e la quantità di esposizione prenatale al fentanil, hanno aggiunto gli autori.

“Sebbene l’effetto del fentanil sul metabolismo del colesterolo non sia stato testato direttamente, sulla base di prove indirette è biologicamente plausibile che influisca sul metabolismo del colesterolo nel feto in via di sviluppo”, hanno affermato gli autori. I prossimi passi di questo gruppo includono il lavoro per determinare se il fentanil stesso o i suoi contaminanti, tra le altre possibilità, possano interrompere il percorso del colesterolo, ha detto Fernandes.

Tuttavia, per ora bisogna considerare con cautela questi risultati.

“In termini di sviluppo, direi che, in generale, sopravvalutiamo i potenziali rischi o danni dell’esposizione chimica in utero e minimizziamo grossolanamente l’importanza dell’ambiente di cura”, ha sottolineato Mishka Terplan, direttore medico presso Friends Research Institute di Baltimora.

Ha inoltre messo in guardia contro il potenziale stigma e supposizioni che potrebbero essere dannose per una persona incinta, per la sua famiglia o per il suo futuro.

Terplan ha sottolineato che il trattamento è efficace per le persone che soffrono di un disturbo da uso di oppioidi (OUD) durante la gravidanza, indipendentemente da quale sia l’oppioide primario (ovvero oppioidi da prescrizione, eroina o fentanil). “Sappiamo che il trattamento funziona, che il metadone e la buprenorfina sono i farmaci più sicuri ed efficaci sia per la madre che per il feto e il neonato, e che il trattamento delle condizioni croniche, inclusa la dipendenza in gravidanza, migliora gli esiti della nascita.”

Tuttavia, permangono ostacoli significativi al trattamento, ha affermato.

Uno studio recente ha rilevato che dei circa 2,5 milioni di adulti statunitensi affetti da OUD nell’ultimo anno, solo il 22% ha ricevuto farmaci nel 2021.

Il costo, lo stigma e la disponibilità limitata nelle farmacie sono tra gli ostacoli noti riguardo i farmaci per l’OUD.