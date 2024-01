Dinosauro è il nuovo singolo di Daniele Marini

In radio e in digitale il nuovo singolo di Daniele Marini intitolato Dinosauro uscito per l’etichetta Coffe Records e registrato allo studio 66

A quattro anni dall’uscita dell’album Questa non è Nashville torna il cantautore romano Daniele Marini con il nuovo singolo Dinosauro. Il brano è stato registrato e mixato allo Studio 66 da Alessandro Meozzi e precede l’uscita dell’album Countryautore prevista per la prima metà del 2024 per l’etichetta Coffee Records.

La formula non cambia; una versione onesta e personale della più genuina e ruspante musica country cantata in romano, il dialetto della sua città. Il testo è una sarcastica riflessione sul senso di spaesamento di un ultraquarantenne nei nostri giorni e sulla superficialità con la quale le generazioni precedenti giudicano quelle seguenti. Nel brano, oltre ai fidati Vecchi Blue Jeans (Daniele Benucci, Gianluca Giannasso e Luca Forte) troviamo anche Samuel Stella alla lap steel guitar e Alessandro Meozzi (Statale 66, Lora & the Stalkers) alla chitarra elettrica e moog.

BIO: Daniele Marini, una vita in musica e sempre dalla parte sbagliata. Contagiato da giovanissimo dal virus musicale si è fatto le ossa nei ’90 suonando, insieme al gemello Simone, nei peggiori posti d’Europa con vari gruppi della scena punk/hardcore. Col passare del tempo ha iniziato a provare un’attrazione crescente verso il suono roots rock americano trascinando con sé la propria band (A Modern Safari) il cui ultimo album (First time again) è debitore del Southern rock dei BlackBerry Smoke e del Country Rock alla Steve Earle. Sciolta la band Daniele si dedica definitivamente al cantautorato country ma, come sempre, a modo suo; approfondendo sempre di più la conoscenza del genere e declinandolo nella lingua per lui più naturale: il romano. Per Daniele il country non è mettersi cappello e stivali e scimmiottare i maestri d’oltreoceano ma scrivere canzoni vere nel modo più onesto e semplice possibile, tre accordi e la verità. E’ proprio questo il connubio originale che si trova nel suo album del 2019 “Questa non è Nashville”, l’esordio come solista. Country, romano, vero, l’album segna anche l’inizio della collaborazione con Alessandro Meozzi dello Studio 66 che continua fino ad oggi col nuovo singolo ” Dinosauro” .