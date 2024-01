“Super Santos (Uno che ce l’ha fatta)” in scena a Fortezza Est

“SUPER SANTOS (Uno che ce l’ha fatta)” a Fortezza Est: in scena la storia di un ragazzo che rinuncia agli scarpini e alla serie A per seguire la sua fede religiosa

Sul palco di Fortezza Est dal 25 al 27 gennaio “Super Santos (Uno che ce l’ha fatta)” spettacolo scritto, diretto e interpretato da Donato Paternoster che porta in scena una storia vera: una promessa del calcio di provincia, un ragazzo che negli anni ’90 rinuncia agli scarpini e alla serie A per rientrare nel mondo scalzo, da frate francescano.

Come è potuto succedere? Il successo, il denaro e l’eterna giovinezza non sono i soli parametri della rispettabilità sociale? Nella vita di ognuno di noi c’è quello che nel Duecento si chiamava “cerca”: dare un significato più alto all’esistenza. Allora il corpo entra in una notte oscura. È tempo di crisi, di scelte, di giocare altre partite in altri campionati. Quale celebrazione, quale liturgia nella nostra vita è fonte di Letizia? La mano de Dios!? Forse una bugia! Forse Maradona e San Francesco si sono parlati. Forse nella leggerezza dei piedi…respira l’essenza stessa di Dio.

Questa storia ha in comune con l’autore l’appartenenza territoriale nei fatti e nei luoghi. Donato Paternoster la usa come pretesto per raccontare la forte contrapposizione tra fede calcistica e fede religiosa, Maradona e San Francesco, ma anche e soprattutto, attraverso la vita del protagonista e questi due mondi così lontani e vicini: il successo e la sua rinuncia, quindi la scelta, la scelta di un uomo, la nostra scelta che ognuno di noi nella propria vita si ritrova a fare inevitabilmente.

“Super Santos (Uno che ce l’ha fatta)”

25-26-27 gennaio 2024 – Fortezza Est

Stagione Teatrale 2023-24 “Moto Perpetuo. Maree Teatrali”

via Francesco Laparelli, 62 Roma – Tor Pignattara

Orario Spettacoli giov- ven-sab ore 20:30

biglietto unico 12.00€

