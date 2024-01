Per l’estate 2024 Ryanair inaugura 10 nuove rotte da Milano

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha lanciato il proprio operativo da Milano (Bergamo e Malpensa) per l’estate 2024 con 10 nuove rotte

Ryanair ha lanciato il proprio operativo da Milano (Bergamo e Malpensa) per l’estate 2024 con 10 nuove rotte per Atene, Beni Mellal, Budapest, Castellón, Dubrovnik, Parigi, Marrakech, Sarajevo, Skiathos e Tallinn, con 150 rotte in totale.

L’operativo di Ryanair per l’estate 2024 su Milano includerà anche 31 B737 a Milano; Bergamo (23) e Malpensa (8): 3,1 miliardi di dollari investiti. Per celebrare le sue 10 nuove rotte per Milano per la S24, la compagnia aerea ha lanciato una promozione di 3 giorni con tariffe a partire da 19,99 euro disponibili solo su ryanair.com.

A Milano, Michael O’Leary ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare 10 nuove rotte per Milano per la l’estate 2024 verso Atene, Beni Mellal, Budapest, Castellón, Dubrovnik, Parigi, Marrakech, Sarajevo, Skiathos e Tallinn, offrendo più scelta alle tariffe più basse in Italia. Ryanair continua a fornire più traffico, più posti di lavoro e le tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia”.

“I cittadini/visitatori milanesi di Ryanair possono ora prenotare voli low cost verso 150 destinazioni a partire da soli 19,99 € su ryanair.com oggi stesso. Non vediamo l’ora di accogliere altri milioni di cittadini/visitatori milanesi a bordo dei voli Ryanair da/per gli aeroporti di Bergamo e Malpensa la prossima estate “.