“Il filo di Teseo” è il nuovo libro dell’avvocato scrittore Corrado Vecchio

Si intitola “Il filo di Teseo” il nuovo libro dell’avvocato scrittore Corrado Vecchio che con il sottotitolo, romanzo legale e d’amore, mette subito in guardia il lettore sul genere letterario edito dalla casa editrice Il Raggio Verde.

La bellissima immagine in copertina, firmata dall’artista romano Gian Carlo Calma, ben suggerisce il groviglio di pensieri che affollano la mente del protagonista, l’avvocato Teseo appunto che viene catapultato in un ideale labirinto. Se troverà la sua Arianna a porgli il filo o se sarà lui stesso a trovarlo non è dato di saperlo, bisognerà avventurarsi nella lettura e seguire le orme del protagonista o meglio il filo dei suoi pensieri. Quello che possiamo anticipare, lo svela il giornalista Raffaele Polo nella sua prefazione: «Lo scrittore mescola abilmente i vari ingredienti di una storia squisitamente da ‘giallo giudiziario’ con argomenti e inserimenti che inspessiscono la vicenda e la rendono ancor più appetibile. Ma lo fa senza parere, quasi scusandosi se incrocia le proprie esitazioni, i propri dubbi di coerenza forense con la scelta del dolce o la preferenza per i rebus… Del resto, in questo fa parte della vasta e conclamata letteratura di settore, che va da Perry Mason a Nero Wolf, fino al nostro recente avvocato Malinconico di Diego De Silva. (…) Si tratta, insomma, di un procedere cauto ma deciso per scoprire, a poco a poco, il proprio disegno psicologico che è di notevole spessore, in quanto coinvolge etica e buon senso, evidenziando l’eterna e irresoluta domanda che ogni principe del foro dovrebbe porsi: difendere comunque, anche se si ha certezza che il proprio assistito sia colpevole? E, magari, fidando in una congrua retribuzione, vista la disponibilità monetaria dell’accusato? Non è un cruccio da poco e, fino all’ultimo, seguiamo le indagini di Teseo, che vuole conoscere la Verità, prima di decidere. La Verità: cos’è la Verità?»

Notizie biografiche

Corrado Vecchio, avvocato, è nato e risiede a Melendugno, in provincia di Lecce.

Tra le pubblicazioni, si ricordano “Le Vele spiegate” un saggio di esperienze e sensazioni della navigazione a vela su deriva, “La seconda vita” un romanzo storico ambientato nel Salento durante la dominazione normanna. Con la casa editrice Il Raggio Verde ha pubblicato “Viaggi, naufragi e altri accidenti” (2019) e “Il filo di Teseo – romanzo legale e d’amore” (2023). Ama l’arte in tutte le sue forme, convinto che anche su di essa, oltre che sulla famiglia, sia fondata la parte buona della nostra esistenza.