Gli SKW pubblicano il nuovo album “Humans”

Fuori il sesto album della storica alternative metal band milanese SKW, preceduto già dai singoli “Inside Out”, “Humans”, “Face to Face, Heart to Heart” e Infinite Game”

Fuori il sesto album della storica alternative metal band milanese SKW, preceduto già dai singoli “Inside Out”, “Humans”, “Face to Face, Heart to Heart” e Infinite Game”, rilasciati nel corso del 2023, vedrà la luce Venerdì 19 Gennaio su tutte le piattaforme digitali grazie a Be Next Music e con distribuzione Universal.

L’album, intitolato “HUMANS”, si propone come un viaggio attraverso il quale l’uomo deve affrontare i cambiamenti in un nuovo ecosistema che lotta incessantemente per catturare fette significative della nostra attenzione, coinvolgendoci in una continua sfida nel districarci tra fake news e bias cognitivi.