Scommesse Oscar 2024: Oppenheimer strafavorito

Per la terza volta in 10 anni, un lungometraggio italiano è tra i candidati all’Oscar come ‘Miglior Film Straniero‘: ‘Io Capitano‘ di Matteo Garrone. Questa è la prima volta che il regista è in lizza per l’ambito riconoscimento. Se la pellicola dovesse vincere, Garrone sarebbe il 15° regista italiano a ottenere una statuetta. Di seguito le probabilità di vittoria di Garrone secondo il confronto quote vincente Oscar 2024 di Superscommesse, contenente inoltre le indicazioni dei bookmakers sui favoriti per le categorie “miglior attore protagonista” e “miglior attrice protagonista”: