“Mercoledì. Alle 3” di Francesca Romana Miceli Picardi allo Spazio18b

Fino al 28 gennaio, il palcoscenico del Teatro Spazio 18b accoglie “Mercoledì. Alle 3”, spettacolo scritto e diretto da Francesca Romana Miceli Picardi

Fino al 28 gennaio, il palcoscenico del Teatro Spazio 18b accoglie MERCOLEDì. ALLE 3 spettacolo scritto e diretto da Francesca Romana Miceli Picardi.

Anna soffre di schizofrenia, ma un giorno decide di ascoltare le voci e smette di prendere le sue medicine. Le voci le “consigliano” di andare a cercare la luna in macchina alle tre di notte. Una volta in strada, sbanda e fa una strage e finisce in carcere: dove la “aspettano” Valeria e Giada, due guardie penitenziarie che la condurranno dritta in un antro infernale: la cella zero. “Mercoledì alle 3” nasce dopo essere venuta a conoscenza della cella nuda. Dopo aver visionato più di trenta immagini di autopsie, ho iniziato fortemente a chiedermi: dove inizia il “credo” e quando si trasforma in ferocia? Cosa accade all’interno della mente umana, quando forte di una divisa che indossa, ne dimentica il valore e la usa per rivendicarsi, ottenere, umiliare? Il problema è sociale? Umano? Psicologico? Legato unicamente al limite della struttura carceraria?

ORARIO SPETTACOLI

dal giovedì al sabato ore 20.30

domenica ore 18.00

biglietto intero EURO 18,00

biglietto ridotto EURO 13,00

tessera associativa EURO 2,00

TEATRO SPAZIO 18B

via Rosa Raimondi Garibaldi 18B, 00145 ROMA (zona Garbatella)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TEL 06.92594210 WAPP 333.3305794.