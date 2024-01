I Twik in radio e in digitale con “Bla Bla Bla (Oceani)”

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il singolo “Bla bla bla (oceani)“, il nuovo brano dei Twik

E’ su tutte le piattaforme digitali il singolo “Bla bla bla (oceani)“, il nuovo singolo dei Twik. Il brano, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, è un pezzo dal mood frizzante e ironico che racconta di una persona che si mostra per quello che non è. La protagonista della storia è una ragazza in superficie particolarmente esuberante, brillante e amichevole, ma che poi in fondo nasconde insicurezze emotive che la mettono su un piano completamente diverso.

Le sonorità di “Bla Bla Bla” nascono da un mix esplosivo di hip-hop, synth e fiati, che creano un sound fresco e innovativo, ma con contaminazioni vintage. Il testo, invece, è una riflessione sulle maschere che le persone indossano per nascondere le proprie paure e insicurezze.

SCOPRI IL BRANO:

https://distrokid.com/hyperfollow/twik/bla-bla-bla-oceani?fbclid=PAAaY2shgNL-88NAUZQtExpbY0R5BUzPVj90q6KwW6LPQqKK0qq0hxLpv70Bk

“Bla Bla Bla (Oceani)” è un brano che parla di una ragazza che ha paura di non essere abbastanza”, è una storia che può capitare a tutti, perché ognuno di noi ha dei lati nascosti che non mostra agli altri. Il brano è un invito a essere autentici e a non aver paura di mostrare la propria vulnerabilità“.

La protagonista della canzone è come il mare, che da fuori appare limpido e cristallino, ma nasconde in realtà un oceano profondo e burrascoso. Il suo sorriso e le sue parole la rendono affascinante agli occhi di tutti, ma solo chi la conosce davvero sa che nasconde insicurezze e fragilità. Il motivetto “Bla Bla Bla” allude ai discorsi insensati che la ragazza racconta agli altri per nascondere la sua vera natura. È una marea di chiacchiere che la aiuta a ricevere attenzioni e a sentirsi accettata, ma che non la rende felice.

La canzone è un invito a essere autentici e a non avere paura di mostrare la propria vulnerabilità. Solo accettando se stessi per quello che si è, si può trovare la vera felicità.