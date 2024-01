Grande Fratello: scontro frontale tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Scontro frontale tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero in prima serata al Grande fratello. Sono volate parole grosse: “Hai portato qui dentro modi da boss”

“Hai modi da boss“. “E tu invece pensi di comandare tutti“. È stato uno scontro molto acceso quello andato in onda ieri sera, durante la puntata del Grande Fratello, tra l’attrice Beatrice Luzzi (diventata famosa per la soap Vivere) e Perla Vatiero, ex concorrente di Temptation Island entrata nel programma come ex fidanzata di Mirko Brunetti, poi uscito dalla casa.

La lite è stata in realtà ricercata dagli autori del grande fratello, che visti gli attriti delle ultime settimane hanno deciso, ieri sera, di mettere le due una di fronte all’altra per un confronto. Tanto che lo scontro era stato appunto annunciato anche nella anticipazioni. A partire è Perla, con una lunga sfilza di accuse a pioggia. Beatrice spalanca la bocca e si dice “pietrificata“, “I telespettatori hanno visto chi è Perla”. E ancora: “Mi sento sotto una mitragliatrice“. L’attrice di fatto, ha accusato Perla di non fare nulla o quasi, in casa, per dare una mano nella gestione quotidiana. Perla poco prima le aveva detto: “Ma perché tu mi devi dire di lavare i piatti?”. E via di esempi: “Lei dà per scontato che gli altri siano al suo servizio. Lei fa assolutamente poco: ognuno lava le proprie cose dopo la colazioni, lei lascia tutto lì… fa poco e quanto lo fa, lo fa come quando i ragazzini fanno le cose perché glielo dice la mamma. Ha fatto una lavatrice per gli asciugamani? Nel frattempo mi ha rubato gli asciugamani, si prende i bicchieri di vino… Trova l’anello e si prende l’anello… È abituata a farsi gli affari suoi, sta circa 12 ore al bagno“, attacca Beatrice. E ha proseguito: “Lei è poco attenta al bene comune, della Casa, fa dei percorsi suoi. E quello che fa, lo fa esclusivamente per farsi vedere. Sei una persona individualista, non pensi agli altri, pensi a te stessa”, dice ancora.

La risposta di Perla non si è fatta attendere “Tu comandi tutti“, replica Perla. “Io farei finta di fare le cose e di aiutare le altre persone? Ci sono le clip…”, dice la ragazza. Alfonso Signorini tenta di sdrammatizzare: “Mi pare che la leadership si misuri sulle faccende domestiche. Uno o è individualista o è generosa”. Beatrice risponde “Non è una questione di faccende domestiche, qui si tratta che una persona è individualista o è generosa”. Il livello cresce: “Hai detto ‘Quello lo liquido’. Hai portato qui dentro dei modi da boss“, attacca Beatrice. “Si scherza”, ha ribattuto lì per lì Perla. Poi però ribalta l’accusa: “Il boss sei tu– replica Perla-. La guerra l’hanno fatta gli altri, io al massimo mi difendo. Io non sono qui per fare la guerra, ho 25 anni e devo fare il mio percorso, non mi importa di vincere, sono qui per crescere”.

La discussione tra le due ha sollevato molto clamore sui social, con prese di posizione a favore di entrambe. Moltissimi i fan che si sono schierati dalla parte di Beatrice Luzzi (ma anche i fan di Perla e Mirko sono tanti), compresa Rita Dalla Chiesa, che su X ha scritto a favore di Beatrice: “Pessimi messaggi che stanno arrivando da una ragazzina stasera al #gf . E il mio zapping si ferma qui. Comunque sempre dalla parte di Beatrice Luzzi”.