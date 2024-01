Eni ha avviato l’introduzione di gas nella struttura FLNG Tango

Eni annuncia l’introduzione di gas nella struttura FLNG galleggiante Tango, ormeggiata nelle acque congolesi

Eni annuncia l’introduzione di gas nella struttura FLNG galleggiante Tango, ormeggiata nelle acque congolesi. L’introduzione del gas è stata realizzata in tempi record, appena dodici mesi dopo l’approvazione definitiva dell’investimento.

Questo rappresenta un traguardo fondamentale per il progetto Congo LNG, che comprende l’adozione di nuove tecnologie e una forte sinergia con i beni produttivi esistenti. A seguito del completamento della fase di messa in servizio, Tango FLNG produrrà il suo primo carico di GNL nel primo trimestre del 2024, collocando la Repubblica del Congo tra i paesi produttori di GNL.

La struttura Tango FLNG ha una capacità di liquefazione di circa 1 miliardo di metri cubi all’anno (BCMA) ed è ormeggiata accanto all’Excalibur Floating Storage Unit (FSU), utilizzando una configurazione innovativa denominata “split mooring”, implementata per la prima volta in una terminale galleggiante di GNL. Congo LNG espanderà le risorse di gas del permesso Marine XII e raggiungerà una capacità di liquefazione di gas di plateau di circa 4,5 BCMA attraverso uno sviluppo graduale e con l’obiettivo di zero gas flaring di routine.

Un secondo impianto FLNG con una capacità di circa 3,5 BCMA è attualmente in costruzione e inizierà la produzione nel 2025. L’intero volume di GNL prodotto sarà commercializzato da Eni. Eni opera nella Repubblica del Congo da 55 anni ed è l’unica azienda impegnata nello sviluppo delle risorse di gas del paese. Eni attualmente fornisce gas alla Centrale Électrique du Congo (CEC), che fornisce il 70% della capacità di generazione di energia elettrica del paese.

Eni è fortemente impegnata nella promozione della transizione energetica della nazione attraverso diverse iniziative, tra cui il Centro di Eccellenza Oyo per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica, che è stato recentemente consegnato al Ministero dell’Istruzione superiore, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica della Repubblica del Congo, che lo gestirà insieme all’UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale).

Inoltre, la società sta lavorando alla produzione di materie prime agricole, non in concorrenza con la catena di approvvigionamento alimentare, da utilizzare come materie prime per i biocarburanti. Inoltre, Eni ha iniziato a distribuire fornelli alle comunità locali, con l’obiettivo di ridurre il consumo di biomassa e le emissioni associate alla combustione.