Ancora un Festival di Sanremo per Amadeus, ma sarà l’ultimo

Amadeus conferma: “Mi fermo a 5 Sanremo consecutivi”. Il conduttore e direttore artistico ha confessato le sue intenzioni in un’intervista rilasciata a Chi Magazine

Il prossimo Festival di Sanremo – salvo colpi di scena – sarà l’ultimo per Amadeus. Il conduttore e direttore artistico ne è sicuro alla vigilia della quinta edizione da lui gestita. “Alla Rai ho detto ci penso per rispetto. La mia intenzione è di fermarmi qui, a cinque conduzioni consecutive. Anche perché altrimenti Fiorello mi chiude in una stanza e butta la chiave”, ha rivelato Amadeus in esclusiva a Chi, che questa settimana dedica la propria copertina proprio al festival. Con lui, in foto, i co-conduttori delle cinque serate di Sanremo: Marco Mengoni, Giorgia, Fiorello, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini.

“Già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”, ha aggiunto. E sull’interesse della Rai per un sesto Sanremo guidato da lui ha dichiarato: “Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga”.

DUE SETTIMANE A SANREMO 2024

Del futuro ci sarà tempo di parlare, ora l’obiettivo è il prossimo Festival di Sanremo, in calendario dal 6 al 10 febbraio. Mancano due settimane. Trenta i cantanti, già arrivati nella città dei fiori per le prove con l’orchestra, e ospiti di tutto rispetto. Tra questi Giovanni Allevi, Roberto Bolle, Russell Crowe, Eros Ramazzotti e Gigliola Cinguetti.

A Sanremo sarà una festa continua, e grande è l’attesa anche per i live che animeranno piazza Colombo: quelli di Lazza, Rosa Chemical, Paola & Chiara, Arisa e Tananai.

“Rosa Chemical- ha rivelato Amadeus- a me piace tantissimo, non era in gara, ma porterà la sua energia in piazza, sono un suo estimatore. Arisa è una bravissima cantante, una cara amica”. Quest’ultima aveva anche presentato un brano per la gara, ma poi non è stata selezionata: “È chiaro che sia difficile scegliere– ha spiegato ancora il direttore artistico- arrivano 400 brani e, se ne scegli 30, è normale che gli altri 370 ci rimangano male. Sono stati presentati brani e artisti di grande valore, ma non ho pentimenti, quello che c’è è quello che volevo per questa edizione. E non potevo prenderne uno di meno, non c’era un brano che potessi togliere”.

E nessun problema se molti dei 30 arrivano dai talent: “Non ho preclusioni, se qualcosa mi piace, che venga da Amici, X Factor o altri talent, non trovo giusto escludere un artista a priori solo perché non viene da programmi Rai. Se ci sono trasmissioni che forniscono talenti, le guardo. Sono sempre alla ricerca, ho molta curiosità per tutto”.

ARRIVERANNO ALTRI ANNUNCI?

Al momento, i giochi sembrano già fatti, ma qualche annuncio dell’ultima ora potrebbe non mancare. Sul capitolo ospiti specialmente.

“Se Amadeus mi manda il biglietto, vengo in prima fila”, aveva dichiarato Gerry Scotti e su questo Amadeus ha dichiarato, scherzando: “Non l’ho ancora mandato, adesso è difficilissimo trovare i biglietti, ma per lui lo trovo”.

Il sogno sarebbe Mourinho: “In passato, forse un paio d’anni fa, ci avevo pensato. Ma poi è difficile avere gli sportivi quando sono in attività, a parte Zlatan Ibrahimovic che condusse con me Sanremo, ma lui è un mondo a parte. Non so se Mourinho abbia voglia di venire, non so se sia dell’umore“.

Ora non resta che aspettare il “Festival di emozioni”, come titola Chi Magazine, in edicola da mercoledì 24 gennaio.