Alice Brière-Haquet nelle librerie con “L’anatra di Wittgenstein”

Alice Brière-Haquet ha insegnato letteratura e storia dell’arte prima di scoprire il mondo dei libri per bambini: “L’anatra di Wittgenstein” è il suo nuovo lavoro

Un’anatra può essere anche un coniglio? Wittgenstein, filosofo del XX secolo, pensa di sì. Questa storia comincia così: “C’era una volta un’anatra… o era un coniglio?” A seconda della prospettiva che adottiamo, l’immagine cambia e con lei cambia la storia che leggiamo, perché il coniglio non ha le ali per volare via, e l’anatra non riesce ad infilarsi in una tana… ma una storia deve avere per forza un solo protagonista?

Alice Brière-Haquet ha insegnato letteratura e storia dell’arte prima di scoprire il mondo dei libri per bambini. Da allora scrive a tempo pieno: racconti, romanzi, poesie, fiction o realtà… Ma sempre per i bambini, il pubblico più prezioso e intelligente. I suoi libri sono ora tradotti in venti lingue e hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un New York Times Award nel 2015.