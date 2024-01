“Saranno Famosi – FAME” ancora in scena al Teatro Alfieri di Torino

Lo spettacolo “Saranno Famosi – FAME” sarà in scena al Teatro Alfieri di Torino fino al 28 gennaio 2024: le informazioni utili

SARANNO FAMOSI è stata una delle serie tv più famose e indimenticabili. Ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale.

La trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New York. Un gruppo di ragazzi, la loro passione e la loro dedizione per il mondo dello spettacolo, una storia che continua a conquistare ed emozionare nuove generazioni di pubblico ed ispirare miriadi di giovani talenti.

Saranno Famosi è un fenomeno leggendario ed intramontabile della cultura pop.

Un titolo talmente famoso da essere entrato nell’immaginario della gente come sinonimo di desiderio di realizzare il proprio sogno nel mondo dello spettacolo.

Il duro lavoro, la competizione artistica, il sudore, la passione, gli amori, le sconfitte e i successi.

Fabrizio Di Fiore Entertainment con la compagnia Roma City Musical, reduce dal successo di pubblico e botteghino di 7 Spose per 7 Fratelli, portano in scena un musical pieno di energia, intenso e coinvolgente che oltre a proporre la famosissima canzone “Fame” vincitrice di un Academy Award, ha una colonna sonora con nuovi brani, orchestrazioni moderne, nuove coreografie in collaborazione con un team di straordinari talenti della tv e del teatro musicale italiano.

Questa nuova versione firmata da Luciano Cannito, che unisce l’esperienza di regista a quella di coreografo internazionale, sarà un trionfo di canto, danza, musica, recitazione, in una narrazione dinamica e travolgente.

La scelta registica e l’adattamento di Cannito sposta l’azione dagli anni Ottanta ai nostri giorni, per rendere lo spettacolo più vicino alle nuove generazioni, e più facilmente identificabile nel pubblico di oggi.

Le coreografie sono firmate da Luciano Cannito e Fabrizio Prolli, le scene da Italo Grassi, i costumi da Veronica Iozzi, la direzione musicale da Giovanni Maria Lori e gli arrangiamenti musicali da Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro e Maurizio Sansone. Tutte figure di spicco nel mondo del musical, del teatro e degli show pop internazionali che daranno una nuova luce a questo titolo e renderanno questo allestimento totalmente diverso dalle edizioni precedenti.

Tra gli interpreti ci sono nomi importanti che hanno confermato nella loro carriera un forte legame col pubblico grazie al loro talento ed alla loro versatilità.

Alcuni di loro saranno una piacevole e inaspettata sorpresa nel teatro musicale italiano.

REGIA e COREOGRAFIE

Luciano Cannito Direttore Artistico Teatro Alfieri e Teatro Gioiello di Torino, direttore artistico dell’Accademia di Arti Performative Art Village e Presidente del Teatro Nazionale di Napoli. Ha creato circa 80 spettacoli rappresentati nei più grandi teatri del mondo, dal Metropolitan di New York, all’Orange County di Los Angeles, alla Scala di Milano, al Bolshoi di Mosca, al Teatro Nazionale di Hong Kong, all’Opera di Bordeaux, all’Opera di Avignon, al teatro Nazionale di Tallin in Estonia, a Tel Aviv, a Taiwan, all’Opera di Nizza. Ha diretto il Teatro San Carlo di Napoli e il teatro Massimo di Palermo, ha realizzato un film per il cinema (La lettera), ha diretto opere liriche, musical, spettacoli di prosa e grandi eventi come La Notte della Taranta, show live e televisivo con 200 mila persone di pubblico. Ha collaborato con grandi nomi della cultura e dello spettacolo come Roberto De Simone, Carla Fracci, Maya Plisetskaya, Lucio Dalla, Maria De Filippi, Altan, Franco Zeffirelli, Mistilav Rostropovich.

SCENE E COSTUMI

Le scene sono firmate da Italo Grassi, artista che lavora nei maggiori teatri d’opera del mondo. Ha una carriera straordinaria ed è stato Direttore degli allestimenti scenici del Teatro Comunale di Bologna e del Maggio Musicale di Firenze.

I costumi sono firmati da Veronica Iozzi. Creativa che lavora nei maggiori musical italiani come “E se il tempo fosse un gambero”, “Aggiungi un posto a tavola”, ” Sette spose per sette fratelli”, “Cabaret” continuando con “Priscilla la regina del deserto” in cui diventa wardrobe supervisor e capo reparto della sartoria. Nel 2022 lavora con Giuliano Peparini per un progetto di eventi legato all’alta moda per Dolce e Gabbana.

Lavora nel cinema sia a livello sartoriale che creativo in produzioni come “Groenlandia”, “Indiana Production”, “Romulus” e il film “Scordato” di Rocco Papaleo. Nel 2022 firma i costumi del musical “Legally Blonde, la rivincita delle bionde”. Negli anni si avvicina anche al mondo del live lavorando per il concerto di Claudio Baglioni “Dodici note” come assistente costumista e collabora alla creazione dei costumi per il corpo di ballo del tour mondiale 2023 di Laura Pausini.

DIREZIONE MUSICALE

Giovanni Maria Lori nella sua carriera è stato direttore e supervisore musicale, direttore d’orchestra, ma anche autore delle musiche e arrangiatore di moltissimi musical e tantissime produzioni teatrali di altissimo livello. Inoltre, è autore interno Mediaset per sigle e sottofondi, scrive le musiche per noti canali Tv, ha insegnato canto in “Amici”, è autore delle canzoni di varie produzioni televisive e di molti cortometraggi. Scrive e dirige gli archi per gli album di Chiara Galiazzo e Lorenzo Fragola, entrambi vincitori di X Factor e per quest’ultimo anche delle cover cantate a San Remo. Arrangia anche per Francesco Sarcina, Giulia Luzi e i Maneskin. Nel 2017 ha arrangiato il medley cantato da Robbie Williams per XFactor.

COREOGRAFO ASSOCIATO

Fabrizio Prolli, coreografo e ballerino per i più grandi show televisivi e pop star nazionali ed internazionali. Firma le coreografie per “Amici di Maria De Filippi”, “Viva Rai due”, “I live tour di Paola e Chiara” e collabora alle coreografie con Elisa, Giorgia, Alessandra Amoroso, Tiziano Ferro, Claudio Baglioni e Noemi solo per citarmi alcuni. Firma le coreografie di WONDERBOYS per Roma City Ballet Company sotto la direzione artistica di Luciano Cannito in tour in tutta Italia nel 2023 e per la compagnia THE SACRED HEART, in tour nel 2024 nei teatri più importanti degli USA.

INFORMAZIONI

Prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment srl

In accordo con Music Theatre International

ideato e sviluppato da David De Silva

testi di José Fernandez

liriche Jacques Lévy – musiche Steve Margoshes

la canzone “Fame” è scritta da Dean Pitchford e Michael Gore

traduzione e adattamento Luciano Cannito

Coreografie Luciano Cannito

Coreografo Associato Fabrizio Prolli

Scene Italo Grassi

Costumi Veronica Iozzi

Traduzione e adattamento Luciano Cannito

Direzione Musicale Giovanni Maria Lori

Arrangiamenti Musicali Raffaele Minale, Franco Poggiali, Angelo Nigro, Maurizio Sansone

Vocal Trainer Ivan Lazzara

Disegno Luci Valerio Tiberi

Video Marco Schiavoni

Disegno Audio Alberto Suraci