“Ma Che Ti Credi” è la nuova canzone dei Summit

Tra sonorità pop e soft rock, Ma Che Ti Credi descrive quella sofferenza che si prova nell’interrompere una relazione che ci ha lasciato qualcosa che non riusciamo a dimenticare, che rimane dentro di noi, a volte come una ferita, a volte come un punto fermo da cui ripartire.

‘’É il nostro modo di raccontare una storia d’amore complicata, difficile risolvere come un cubo di Rubik – dice il gruppo. Nonostante i sentimenti siano ormai svaniti, non si riesce ad abbandonare l’altra persona poiché l’abitudine è troppo forte e i ricordi dei momenti insieme tormentano il cuore.

BIOGRAFIA

Cinque amici dalla stessa città, tutti e cinque musicisti, di cui 2 cantanti. Ognuno con gusti musicali differenti, ma tutti accomunati dalla stessa voglia di raccontarsi e creare musica: è così che nascono i Summit. I ragazzi di Como si possono descrivere come un ibrido fra indie, urban e rock che dà vita ad un sound pop unico e melodico. Grazie alle due voci con stili completamente differenti, i Summit uniscono cantautorato ad influenze rap, e le chitarre si mescolano con tastiere, synth e produzioni elettroniche.

Un progetto musicale eclettico, nato per raccontare le avventure e disavventure dei loro vent’anni: dagli amori passati che non ti fanno dormire la notte, a quelli felici che ti fanno sentire morbido e leggero, dalla ricerca di forza per combattere ogni giorno, alla voglia di uscire con un amico per dimenticarsi di tutto il resto. I loro show sono esplosivi e dinamici, alternando ballad e brani sentimentali a ritmi inarrestabili con ritornelli da cantare a squarciagola.

La band nasce nel 2019, e nel 2021 i riescono ad ottenere i primi riconoscimenti a livello nazionale grazie ai singoli Del Piero e Sì Però che li portano sui palchi del _Reset Festival di Torino e del Wow Festival, continuando la loro carriera aprendo il concerto ad artisti come Frah Quintale, Dutch Nazari, Colla Zio e Dargen D’Amico.