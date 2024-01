Gelaterie d’Italia 2024: nella guida nuove sperimentazioni, stesso gusto

Gambero Rosso anticipa al Sigep Gelaterie d’Italia 2024: nuove sperimentazioni con uno sguardo alla sostenibilità, ma senza perdere di vista il gusto

E’ un gelato che sempre più strizza l’occhio alle ultime tendenze alimentari, frutto di un’attenta ricerca di materie prime di qualità, sperimentazione nei sapori che si coniuga a una crescente attenzione alla sostenibilità con un grande ottava edizione della Guida Gelaterie d’Italia di Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con ORION e presentata al Sigep, l’appuntamento più importante per il settore, a Rimini, che include le 556 migliori insegne a livello nazionale, tra cui 78 nuovi ingressi rispetto allo scorso anno.

Oggi presente anche nelle versioni senza lattosio, riducendo la quantità di zuccheri, gluten free, per accontentare e includere tutte le esigenze, il gelato ha vissuto in questi anni un’importante evoluzione grazie alla professionalità e alle competenze dei maestri gelatieri che, pur mantenendo un approccio artigianale a ingredienti e lavorazioni, hanno lavorato con un atteggiamento curioso e scrupoloso sperimentando nuovi sapori, consistenze e utilizzando ingredienti sempre più esotici e originali. Con risultati sorprendenti, anche in tema di gelati gastronomici.

Senza dimenticare la sostenibilità, che anche nella produzione del gelato assume una rilevanza crescente, con una consapevolezza e un impegno maggiore nell’adozione di processi produttivi sempre più etici e trasparenti per ridurre l’impatto sull’ambiente, promuovere uno stile di vita sano e comunicare un’attenzione anche agli aspetti sociali.

I Tre Coni

Sono 70 le eccellenze che hanno raggiunto il massimo dei Tre Coni, con un aumento di 8 gelaterie tra le premiate con il punteggio pieno. A livello regionale, la Lombardia spicca con il maggior numero di esercizi (14), principalmente nel capoluogo e hinterland, con alcune esemplari eccezioni a Bergamo, Varese, Monza, Mantova e Vigevano. Seguono il Piemonte (10), con un nuovo ingresso, Emilia-Romagna (9) e Lazio (8) con due nuovi ingressi.

Le 8 novità sono:

Aria a Torino

I Gelati del Bondi a Firenze;

Gelateria Quattrini a Falconara Marittima [AN];

Tonka ad Aprilia [LT];

Fiordiluna di Eugenio Morrone a Roma;

Michel a Peschici [FG];

Gelato Cesare a Reggio Calabria;

Santo Musumenci a Randazzo [CT].

I Premi Speciali

5 le categorie di Premi Speciali assegnati da Gambero Rosso a:

Il Gelatiere Emergente, con lo sponsor BABBI 1952, a Taila Semerano, Da Ciccio – Ostuni (BR)

Il Miglior Gelato al Cioccolato, con lo sponsor VALHRONA, a Sottozero Pennestrì – Reggio Calabria

Premio per la Valorizzazione delle Produzioni Territoriali, con lo sponsor AGRIMONTANA a: Golosi di Natura – Gazzo [PD] per la Nocciola Piemonte IGP delle Langhe Gelateria della Passera – Firenze per il Limone Costa d’Amalfi IGP L’Artigianale – Pozzallo [RG] per Melannurca Campana IGP

Premio Sostenibilità a Rocco Naviglio – Foggia

Miglior Gelato Gastronomico con sponsor ICETEAM 1927 CATTABRIGA Dolce Arte – Cutrofiano [LE] Rufus – Pisa Giorgio Lombardi – Novi Ligure [AL]



