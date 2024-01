Ester nelle radio e in digitale con “Cuore nero”

Ester torna con il nuovo singolo “Cuore Nero”, disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

Il brano “Cuore Nero”, prodotto da CORE (Rosario Canale), pubblicato dall’etichetta Label DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, racconta la fine di una relazione tossica, uno di quegli amori – se “amore” può essere definito – che ti prosciuga e ti lascia ormai senza più forze. La canzone affronta il tema del coraggio necessario per prendere finalmente coscienza di quanto sia nociva l’altra persona, nonostante la difficoltà di dire addio a chi si vuole bene. Nel brano, si ripete in modo quasi incessante, come un urlo disperato, la frase “non ne posso più”; un modo per dire basta, basta di farsi del male, basta pestare questo “cuore nero”. Il titolo stesso suggerisce l’immagine di un cuore malato, appunto “nero” e non sano, un cuore avvelenato in cui “piove arsenico”, come descritto dall’artista nel testo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Cuore nero è un altro pezzo di cuore! Un brano in cui mi sono completamente messa a nudo, descrivendo la fragilità e allo stesso tempo la forza nel riuscire a dire addio a chi ci fa del male, seppur si nutre del bene e dell’affetto. Credo che le emozioni rappresentano un’essenza intrinseca della nostra umanità e spero che averne condiviso una piccola parte con tutti, possa dare tanta forza a tutti coloro che si trovano o si sono trovati in passato in situazioni analoghe.”

Biografia

ESTER, è una giovane cantautrice e studentessa di 23 anni, della provincia di Cosenza. L’amore per la musica è una costante della sua vita, ormai da anni, basti pensare che già all’età di 3 anni cantava alle recite dell’asilo, improvvisava in casa concerti con il telecomando della tv per microfono, ed è proprio da lì che la musica è entrata a far parte della sua vita. Da allora, non ricorda un giorno della sua vita senza musica! All’età di 13 anni, ha iniziato a studiare canto e pianoforte presso la scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale. La musica per lei è un bisogno! Sente la necessità di dare voce a ciò che ha dentro, facendo sì che non sia solo una valvola di sfogo per lei, ma che lo sia anche per gli altri che ascoltano i suoi brani. Crede che non ci sia successo più gratificante per un’artista, di sapere che tante altre persone si rivedono nei suoi testi, che la propria musica sia necessità anche per gli altri, così come lo è per lei.

Dopo il successo ottenuto con “Nuvole Rosse”, distribuito da Sony Music Italy e inserito in una delle playlist editoriali più importanti, ovvero Caleido, Ester torna con il nuovo singolo “Cuore Nero”.