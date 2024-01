Emit online con una nuova versione di “vivo (deluxe)”

“vivo (deluxe)” è il suono di una vita in espansione: disponibile sulle piattafforme streaming una nuova versione dell’album di Emit

”vivo (deluxe)” è il nuovo album di Emit, una nuova versione estesa dell’album d’esordio a cui si aggiungono brani strumentali e in lingua inglese. Un compendio che amplia il mondo di “vivo”, un lavoro minimale ma già sfaccettato che in questa nuova versione si prende più tempo per aggiungere nuovi spunti e colori.

In questa nuova forma troviamo 6 nuove tracce che si aggiungono alle 8 di partenza: fra strumentali, passaggi dall’italiano all’inglese e alcune “demo” chitarra e voce il mondo sonoro dell’album si trasforma concedendosi momenti più lontani dalla forma canzone a cui ci aveva abituato.

“eccheffà” è un amaro rimprovero a se stesso sotto forma di una chitarra dall’accordatura aperta percossa per un suono nudo e essenziale. Al contrario nella strumentale “dita” la chitarra si sbizzarrisce in un viaggio energico e groovy in un pezzo dedicato alla scoperta di paesaggi e colori nuovi. “river”, l’unico brano interamente in inglese del disco, racconta un amore come un corso d’acqua placido ma inarrestabile. Seguono due tracce festose: “nanana”, un invito a non farsi appesantire dal passato ma a godersi il viaggio insieme con una canzone che mischia italiano e inglese su una chitarra percussiva trascinante, e “que lindo”, una traccia strumentale nata in viaggio che in modo avventuroso si trasforma e si amplia in un intreccio di chitarre acustiche ed elettriche, beat e synth. A chiudere il lavoro troviamo l’intima confessione di “posso”, una domanda che non vuole lasciare sottintesi in un racconto genuino del consenso.

Si tratta di brani suonati dal vivo negli anni passati che per motivi diversi non sono stati inseriti nella tracklist originale dell’album ma che gravitano sempre attorno allo stesso periodo e alle stesse esperienze e che completano e concludono questa fase artistica. Emit è già al lavoro su nuovo materiale che vedrà la luce nei prossimi mesi.