Valerio Scanu e Manuela Arcuri a “La Volta Buona” su Rai 1

Su Rai 1 torna “La Volta Buona” tra ospiti vip e storie di gente comune. Verso Sanremo con Valerio Scanu e Manuela Arcuri

Da lunedì 22 gennaio, parte una nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo e “La Volta Buona”, il programma in diretta tutti i giorni fino al venerdì, dalle ore 14.00 alle 16.00 su Rai 1. Nel salotto pomeridiano della rete ammiraglia, tanti gli ospiti, pronti a raccontarsi e a raccontare “la volta buona” della loro carriera.

Lunedì 22 gennaio si inizierà parlando di Sanremo con le immagini di alcuni dei momenti più belli delle edizioni passate, commentate in diretta con Valerio Scanu e Manuela Arcuri. Ospite in studio anche Guenda Goria che, dopo la proposta di matrimonio in diretta tv del fidanzato Mirko Gancitano, tornerà per aggiornare il pubblico sui preparativi delle nozze.

Martedì 23 gennaio, Caterina Balivo ospiterà invece Marco Predolin che ricorderà le fasi importanti della sua carriera; il regista Stefano Reali; l’attrice Demetra Hampton; Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, due delle protagoniste del celebre programma“ Non è la Rai”.

Mercoledì 24 gennaio, “La Volta Buona” ricorderà il grande Alberto Sordi con la sua storica collaboratrice, Paola Comin. Nel corso della puntata, anche le interviste agli attori Simone Montedoro, Brenda Lodigiani, Alberto Ammann.

Infine, venerdì 26 gennaio, ospiti in studio saranno la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino e il direttore artistico e performer Laccio, attualmente impegnato nel programma “Colpo di Luna”, con Virginia Raffaele.

Non mancheranno come sempre, il racconto dell’attualità e le storie di gente comune, oltre al consueto appuntamento con il pubblico da casa, per giocare e vincere il montepremi in palio, indovinando la sfera giusta.