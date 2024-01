Steatosi epatica non alcolica, in soggetti magri preferibile indice diagnostico FIB-4

Nella diagnosi di fibrosi avanzata nella steatosi epatica non alcolica, l’indice fibrosi-4 potrebbe essere uno strumento di screening migliore nei pazienti magri

Secondo quanto riportato su Jama Network Open, sebbene l’indice di fibrosi-4 e il punteggio di fibrosi NAFLD non differiscano significativamente nella diagnosi di fibrosi avanzata nella steatosi epatica non alcolica, l’indice fibrosi-4 potrebbe essere uno strumento di screening migliore nei pazienti magri. La sensibilità e la specificità del punteggio della fibrosi NAFLD aumentavano e diminuivano, rispettivamente, con l’aumento del BMI.

“Le prestazioni diagnostiche dell’indice di fibrosi-4 (FIB-4) e del punteggio di fibrosi NAFLD (NFS) sono state ampiamente studiate in pazienti affetti da NAFLD”, evidenziano gli autori principali Eileen L. Yoon e Dae Won Jun, entrambi dell’Hanyang University College of Medicine di Seoul, e colleghi.

“Sebbene la specificità e il valore predittivo positivo di FIB-4 e NFS per la fibrosi epatica avanzata siano bassi, queste due misure dimostrano elevati valori predittivi negativi e una sensibilità accettabile”.

Hanno aggiunto: “Il Comitato per gli aggiornamenti sulla pratica clinica e il consiglio di amministrazione dell’AGA Institute hanno raccomandato l’uso di test sierici non invasivi (FIB-4 e NFS) come primo passo nella stratificazione del rischio di fibrosi epatica nei pazienti magri con NAFLD. Tuttavia, le prestazioni diagnostiche e i limiti adeguati per FIB-4 e NFS negli individui magri con NAFLD non sono stati valutati.

In uno studio diagnostico, i ricercatori hanno valutato 1.501 pazienti adulti (età media, 46,1 anni; 52,5% uomini) con NAFLD comprovata da biopsia in sei centri di riferimento in Asia tra il 1995 e il 2019. Di questi, 115 erano magri, con un BMI inferiore a 23 e 1.386 erano non magri, con un BMI di almeno 23. I pazienti magri avevano maggiori probabilità di essere anziani e donne.

La prevalenza della fibrosi epatica avanzata non era significativamente diversa tra pazienti magri e non magri (20% contro 20,9%).

Dopo aver confrontato età e sesso con un rapporto 1:4, la coorte finale includeva 114 pazienti magri e 452 non magri (età media 52,3 anni; 41,2% uomini), con una prevalenza di fibrosi epatica avanzata del 19,3% e del 26,8%. rispettivamente.

Nel valutare le prestazioni diagnostiche di FIB-4 e NFS per la fibrosi epatica avanzata in pazienti magri e non magri, i ricercatori hanno utilizzato valori cutoff di 2 e 0,12 per FIB-4 e NFS, rispettivamente, per pazienti di età pari o superiore a 65 anni e 1,3 e – 1.455 per chi aveva meno di 65 anni.

Secondo i risultati, la prestazione diagnostica e le aree sotto la curva caratteristica operativa di FIB-4 (magra=0,807 vs. non magra=0,743) e NFS (magra=0,79 vs. non magra=0,755) erano simili tra i due gruppi.

Inoltre, i ricercatori hanno riferito che la sensibilità e la specificità di NFS aumentavano e diminuivano, rispettivamente, con l’aumento del BMI, mentre non venivano notate differenze significative nella sensibilità e specificità di FIB-4. La sensibilità degli attuali valori di cutoff dell’NFS era inferiore nel gruppo magro rispetto alla sensibilità del FIB-4 (54,4% contro 81,8%).

“FIB-4 e NFS possono entrambi essere il primo strumento di screening per la fibrosi avanzata tra i pazienti con NAFLD”, hanno detto Yoon e Jun. “Tuttavia, in questo studio, abbiamo scoperto che la NFS non era così sensibile e non così specifica per i pazienti non magri, poiché il calcolo della NFS include il peso.”

Hanno aggiunto: “Dato che circa il 20% dei pazienti con NAFLD può avere una NAFLD magra, riteniamo che il FIB-4 sarebbe uno strumento di screening migliore per la fibrosi avanzata rispetto alla NFS in generale, poiché le prestazioni del FIB-4 sono meno influenzate da un indice di massa corporea inferiore”.

L’autrice dello studio Mindie H. Nguyen, della Stanford Medicine, ha commentato che con il recente cambiamento della nomenclatura da NAFLD a MASLD, o malattia epatica steatosica associata a disfunzione metabolica, c’è un’enfasi intrinseca sui fattori di rischio di attività cardiometabolica.

“Una piccola percentuale di pazienti magri con NAFLD che sono metabolicamente sani può non essere inclusa nei nuovi criteri MASLD, specialmente in alcuni gruppi etnici con alta prevalenza di NAFLD magra, come il gruppo asiatico”, ha affermato. “Sono necessarie ulteriori ricerche in una popolazione etnicamente diversificata per convalidare l’applicazione di questa nuova terminologia, sia per la nostra comprensione della storia naturale della malattia, sia per i test diagnostici del fegato grasso e della fibrosi epatica”.

Huiyul Park et al., Diagnostic Performance of the Fibrosis-4 Index and Nonalcoholic Fatty Liver Disease Fibrosis Score in Lean Adults With Nonalcoholic Fatty Liver Disease. JAMA Netw Open. 2023 Aug 1;6(8):e2329568.

leggi