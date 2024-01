Paul Giorgi feat Davide Amati: “Aiuto!” è il nuovo singolo

In radio e sulle piattaforme digitali per Factory Flaws “Aiuto!”, il nuovo singolo di Paul Giorgi feat. Davide Amati con cui ha co-scritto il testo

Fuori per Factory Flaws “Aiuto!” – il nuovo singolo di Paul Giorgi feat. Davide Amati con cui ha co-scritto il testo. Il brano è l’ultimo che l’artista ci regala in quest’anno in cui ha presentato alcuni tasselli del suo nuovo progetto, un album che uscirà poi nel 2024.

Una danza dal ritmo funk-jazz che travolge chi ascolta come un vortice, immagini quotidiane a cui si unisce un grido di aiuto un po’ malinconico, in bilico tra la speranza di una mano tesa che accolga la richiesta e una rassegnazione scettica.

Aiuto c’è qualcuno

Che possa aiutare me

Paul Giorgi racconta: “Aiuto! (con il punto esclamativo) è un brano che è nato alcuni anni fa. Ha un’energia lenta e costante, come un elefante o un mostro-scimmia. Sono molto molto contento del lavoro fatto con Davide a cui voglio un grande bene. Un giorno parlando gli feci ascoltare delle demo che avevo sul telefono, e proprio l’ultima fu questo pezzo qui, che all’epoca era solo chitarra, voce e qualche parola masticata. É stata la prima canzone che ho registrato dopo “Safari pop” – ho sentito come se qualcosa di davvero fico stesse prendendo forma e mi stesse portando da tutt’altra parte rispetto al lavoro precedente. Al sax c’è il maestro Francesco Ghezzi, che è stato il mio mentore diversi anni fa.”

Biografia

Paul Giorgi, classe 1995, nasce ad Ascoli Piceno e inizia a studiare tastiera da bambino. Si diploma in chitarra moderna, lascia ingegneria, si innamora diverse volte e registra alcune canzoni in un progetto indie rock chiamato “The Koffess” nel 2017. Tra le altre cose sviluppa un omnichord per iOS collaborando con Calcutta e Andrea Suriani e quando decide di dedicare le sue energie alla musica, inizia a lavorare sul suo progetto come cantautore e parallelamente anche come produttore per altri artisti della sua zona. Nel 2020 lavora al suo primo album trasferendosi in uno studio in campagna dove registra e pubblica nel 2021 il suo disco d’esordio “Safari Pop”, che riceve il supporto del pubblico e delle piattaforme streaming.

La dimensione live gli permette di mostrare il suo estro e coinvolgere ancora di più chi lo ascolta; nel 2021 suona in apertura ai Bnkr44 e nel 2023 in apertura di Cavetown sul palco principale del Circolo Magnolia. Il 25 Agosto 2023 torna con un nuovo singolo “Anice”, con cui fa il suo ingresso nella label Factory Flaws seguito da “Adriatico” e “Sensazione” sostenuti a loro volta da Spotify, Amazon Musica e Apple music, anticipano il suo progetto in uscita il 2024.