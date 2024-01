Nei cantieri navali della Cina le navi sono sempre più sostenibili

La Cina punta a dominare la nuova era della costruzione navale pulita con una nuova generazione di navi che bruciano combustibili più puliti

La Cina vuole estendere la sua leadership nella costruzione navale globale a una nuova generazione di navi che bruciano combustibili più puliti, secondo Bloomberg. La nazione ha come obiettivo di costruire più della metà delle navi globali alimentate da combustibili a basse emissioni di carbonio, tra cui gas naturale liquefatto e metanolo verde, entro il 2025, secondo un comunicato congiunto rilasciato dal Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica e da quattro altri dipartimenti. L’obiettivo è in linea con i piani di Pechino per rendere il suo complesso industriale su vasta scala a prova di futuro, concentrandosi su settori che acquisiranno importanza mentre il mondo cerca di ridurre le emissioni nei prossimi decenni. La Cina già domina la produzione globale di pannelli solari, batterie e veicoli elettrici. I cantieri navali cinesi hanno costruito più del 50% delle navi del mondo nei primi 11 mesi del 2023.

Ma la costruzione navale è sul punto di una trasformazione massiccia, con i proprietari di flotte che iniziano a sostituire le navi a propulsione diesel con navi alimentate da combustibili più puliti mentre cercano di raggiungere un impegno dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di azzerare le emissioni entro il 2050. Oltre all’obiettivo di costruire tali navi, la Cina prevede di accelerare la ricerca e la progettazione di nuovi tipi di navi alimentate da ammoniaca liquefatta, idrogeno e persino anidride carbonica. Un’unità di China State Shipbuilding Co. ha ottenuto più di 1 miliardo di dollari di contratti per la costruzione di navi portacontainer a metanolo per A.P. Moller-Maersk A/S, secondo quanto hanno riportato i media.