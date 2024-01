“Metti, una sera a cena” ancora in scena all’OffOff Theatre

Fino al 28 gennaio “Metti, una sera a cena”, per la regia di Kaspar Capparoni, omaggio dell’OFF/OFF Theatre ad un autore fondamentale per la commedia italiana

Un grande classico. Un testo cult, in equilibrio perfetto tra il teatro e il cinema. È “Metti, una sera a cena”, per la regia di Kaspar Capparoni, omaggio dell’OFF/OFF Theatre ad un autore fondamentale per la commedia italiana, creatore di storie che sono ancora oggi attualissime: Giuseppe Patroni Griffi. In via Giulia fino a domenica 28 gennaio 2024 andrà in scena il testo firmato da Patroni Griffi, che vedrà sul palco lo stesso Capparoni – tra gli attori amati dal drammaturgo –, seguito da Laura Lattuada, Carlo Caprioli, Clara Galante e Edoardo Purgatori in una produzione a cura di Ge.A..

La commedia è un’indagine sui rapporti sentimentali di un gruppo di amici con serate, conversazioni e riti che si ripetono e acrobazie di morbose relazioni, con la famosa scena d’amore a tre e l’omosessualità che, all’epoca, crearono il grande scandalo con il ritratto lucido, disincantato e anticipatore delle nevrosi erotiche della nostra epoca.

Protagonisti di questa edizione sono Kaspar Capparoni, attore prediletto di Patroni Griffi, Laura Lattuada, Clara Galante, Carlo Caprioli e Edoardo Purgatori. Scene di Alessandro Chiti, costumi di Valter Azzini con la regia dello stesso Capparoni, per un evento teatrale e di spettacolo, un omaggio a Giuseppe, autore e regista protagonista di quel mondo teatrale di grande successo che ha segnato un’epoca.

La storia di “Metti, una sera a Cena”

Primo debutto della commedia nel 1967 al Teatro Eliseo e poi in scena per altri due anni in tutta Italia, protagonista la celebre Compagnia dei Giovani con Rossella Falk, Romolo Valli, Carlo Giuffrè, Elsa Albani, un giovane Umberto Orsini e regia di Giorgio De Lullo: grande successo di critica e pubblico e file ai botteghini e poi, ancora enorme successo con l’edizione cinematografica campione di incassi con Florinda Bolkan, Jean- Louis Trintignant, Annie Girardot, Tony Musante, Lino Capolicchio e la celeberrima colonna sonora di Ennio Morricone.