Gaudì lancia la nuova collezione di borse Primavera/Estate

Silvanaccessorimoda presenta in anteprima alcuni modelli della collezione borse donna Gaudì primavera estate 2024

Tra le tipologie di modelli troviamo: la borse a tracolla Gaudi’ che consente alle mani di essere libere e offre un aspetto più casual. Le borse a tracolla sono spesso utilizzate nelle situazioni quotidiane, come per lo shopping o per attività informali.

Le borse a spalla Gaudì sono progettate con manici più corti che consentono di portare la borsa sulla spalla. Possono avere una forma più strutturata o essere più morbide, a seconda dello stile.

Le borse a spalla sono spesso più formali rispetto alle borse a tracolla e possono essere utilizzate in occasioni più eleganti o professionali.

Entrambi i tipi di borse offrono vantaggi diversi in termini di stile e funzionalità, e la scelta tra una borsa a tracolla e una borsa a spalla dipende spesso dalle preferenze personali e dall’occasione d’uso.

Le borse a mano Gaudì sono un tipo di borsa caratterizzato dal fatto che vengono trasportate principalmente con le mani, senza l’ausilio di tracolle o manici lunghi che consentono il trasporto su una spalla o attraverso il corpo.

Questo tipo di borsa è spesso progettato per essere tenuto comodamente nella mano o nel palmo, offrendo un aspetto elegante e una certa praticità.

Le borse a mano possono avere varie forme, dimensioni e stili, adatte a diverse occasioni. Possono essere più strutturate e formali per un look professionale, oppure più casual e rilassate per l’uso quotidiano.

I materiali utilizzati variano ampiamente, da ecopelle a tessuti più leggeri, a seconda dello stile e dell’intenzione del designer.

Queste borse sono spesso preferite quando si cerca un’opzione elegante per occasioni più formali o quando si desidera un accessorio che si tenga facilmente in mano. Come sempre, la scelta di una borsa dipende dai gusti personali, dallo stile individuale e dall’occasione d’uso.