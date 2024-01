A Solaro ha aperto il nuovo McDonald’s inclusivo e sostenibile

Milano, ecco il nuovo McDonald’s inclusivo e sostenibile. Il nuovo ristorante di Solaro è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23 ed è attivo anche il servizio di McDelivery

Il nuovo ristorante McDonald’s di Solaro, situato in via Varese 220 e aperto al pubblico lo scorso 28 dicembre, è stato ufficialmente inaugurato sabato 20 gennaio. Per l’occasione, a partire dalle ore 12.00- si legge in una nota dell’azienda- si è tenuta una speciale festa di inaugurazione aperta a tutti, con animazione per i più piccoli in compagnia di Terry truccabimbi e Mago Simone. A seguire, alle ore 17.00 c’è stato il taglio del nastro e della torta celebrativa oltre a intrattenimento con Dj Set e un ospite d’eccezione, la tiktoker Giulia Sara Salemi. Al taglio del nastro presente il Vice Sindaco Alessandro Ranieri.

Il ristorante, nel quale lavorano 32 persone, è completo di doppia corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale si trova anche McCafé, luogo ideale per una colazione o una pausa, che offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive.

Il ristorante ha 236 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app.

Giacomo Bruni, Operating Manager Mc Donald’s Italia Nord, ha dichiarato che: “Il nostro è un ristorante che conta 3 nazionalità al suo interno, il 60% dei dipendenti è donna e come nostro vanto abbiamo anche la direttrice donna, giovane e di grandi ambizioni e potenzialità. Rivolgiamo particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale. In tal senso facciamo la raccolta differenziata in tutti i ristoranti. Ci teniamo, inoltre, a organizzare, con le istituzioni comunali, delle giornate per l’ambiente in cui cerchiamo di dare il buon esempio ai nostri concittadini“.

Secondo Alessandro Ranieri, Vice Sindaco di Solaro: “L’apertura del ristorante ha portato occupazione sul nostro territorio, in un periodo particolarmente complesso soprattutto per i giovani, che faticano a trovare possibilità di lavoro serie a km 0. Il ristorante, inoltre, è anche un presidio di sicurezza dove tanti ragazzi possono passare del tempo facendo socializzazione”.

Per Elisa Tagliabue, Store Manager McDonald’s di Solaro: “È un piacere aver aperto questo nuovo ristorante a Solaro che crea un’opportunità di lavoro per circa 30 persone del posto, numero che puntiamo a raddoppiare per avere una crescita significativa. Si tratta di un’occasione importante per l’azienda e per il territorio“.

È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza. Il nuovo ristorante di Solaro è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 23. Nel locale è attivo anche il servizio di McDelivery.